La sombra de la tragedia

La tragedia de nueva cuenta aparece en tierras coahuilenses, cobrando inmisericordemente vidas humanas.

El derrumbe fatal en la mina llamada “Las Conchas”, ubicada en Sabinas, pone una vez más a la vista de todos la negligencia, la impunidad, el nepotismo y la explotación laboral. Y el riesgo recurrente como antípoda del tan ameritado e injustamente valorado trabajo de los mineros, muchos metros abajo del nivel de la tierra con riesgo de perder la vida en cualquier momento. También la reaparición del desorden administrativo, la omisión de reglamentos y supervisión, la carencia de mantenimiento y equipos adecuados y demás precarias condiciones en que los trabajadores mexicanos desarrollan su arriesgada labor, a falta de oportunidades de trabajo y salarios remunerativos en su región, que los obliga a poner en juego su existencia una y otra vez.

Asimismo como ha ocurrido en otros casos, se diluyen las responsabilidades tanto de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, como del titular mismo de la concesión para explotar una mina, sin que se corrobore aun quien es y menos aún de sus incumplimientos recurrentes. Incluso en el ámbito de conflicto de intereses en el seno del Gobierno de Coahuila.

Por lo que se refiere al Gobierno Federal, que entre sus funciones tiene la de otorgar y vigilar, la explotación de minas, acumula igualmente ahora en su nutrido catálogo de ineptitudes, el caso de esta mina.

Sin embargo, para sorpresa de esa comunidad y del propio país, apareció el presidente López Obrador quien ha estado ausente y ha sido duramente criticado por ello en otras desgracias acaecidas en diversos puntos del país, llámese huracanes, sismos o le escandalosa caída de un tramo de la Línea 12 del Metro en la mismísima capital. Ha trascendido entonces, tanto por parte de esa población, como de los familiares de los mineros atrapados y de quienes milagrosamente están a salvo, a la vez que de los medios de comunicación, la presencia oportunista, convenenciera e inútil del presidente en el contexto de las inminentes elecciones que se celebrarán en esa entidad federativa. Una visita relámpago y tardía que se ajustó al sobado efectismo de “sacarse la foto” y ostentar su preocupación, sin que realmente haya incidido en el salvamento de vidas, el establecimiento de responsabilidades y la aplicación de sanciones inmediatas a los responsables de la desgracia, funcionarios y empresarios incluidos.

Han pasado ya muchos días y todavía no se ha podido llegar hasta donde están los trabajadores que no pudieron salir de ese espantoso derrumbe, en tanto las dependencias federales y estatales correspondientes permanecen a distancia y sin comprometerse como debieran para que no vuelvan a ocurrir tales tragedias.

Una cadena de irresponsabilidades, irregularidades, explotación y omisiones graves del gobierno y del empresario en turno, es decir, criminalmente más de lo mismo. Desde luego, estamos indignados, exigimos justicia y nos solidarizamos con las familias de todos los mineros.