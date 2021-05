López, el insensible

Uno espera siempre que quienes han ocupado u ocupen la Presidencia de la República, además de su capacidad para gobernar, compromiso patriótico e identificación con las causas de la mayoría, con respeto desde luego a las minorías, posean una cultura vasta o solvente y una oratoria o lenguaje sencillo, comprensible y si es posible hasta elegante. Pero ha ocurrido en general lo contrario en las décadas recientes.

Sexenios que han concluido desastrosamente, por unas y otras causas, indistintamente de los partidos políticos en el poder, aunque he de referirme ahora al lenguaje que se ha manejado en las alocuciones públicas.

Como olvidar, por ejemplo, la verborrea Echeverrista o aquella frase de López Portillo en ocasión de una devaluación de nuestra moneda que defendería “al peso como perro”, siendo un hombre culto, escritor y orador convincente como cuando pronunciaba ese buen discurso en su toma de posesión.

En esa lista de presidentes, que no han resistido la tentación del exabrupto, ya sea por una crisis económica o política que los rebasa, están también otros como Fox y su primitivo estilo dicharachero o Peña Nieto que si bien se mantenía en un tono moderado de lenguaje, a pesar de su elemental bagaje cultural, se rebajó con aquel dicho simplificador y lépero de que “ningún chile les acomoda”.

Es evidente que tales expresiones reflejan incapacidad, inseguridad o sentimientos de culpa e impotencia, a la vez que una vulgaridad denigrante a la investidura presidencial y falta de respeto a la ciudadanía

El presidente López Obrador no es la excepción, peor aún, agrega a su enojo cada vez más frecuente buena dosis de agresividad y hostilidad, y hasta amenazante. Baste recordar sus palabras tan desconcertantes como reprobables de “al diablo las instituciones”, unido a un preocupante rescoldo de autoritarismo.

Hoy, abrumado por la crítica qué le hicieran muchos por no haber aparecido solidariamente cuando ocurrió la tragedia de la Línea 12 y lo mismo junto a los heridos o alentar a las familias enlutecidas, explotó por sus incontroladas emociones y gritonear “¡al carajo!” para justificar lo injustificable y cínicamente afirmar que eso era hipocresía y costumbre de épocas del pasado de simulación política.

Su reproche es inaceptable, porque no necesariamente estar ahí es hipocresía y si en cambio muestra su claro distanciamiento social y falta de empatía, además de que a lo largo de su mandato, ya de dos años, no ha dejado de retratarse por aquí por allá cuando se trata de sus intereses propagandísticos. Así también, hay registro de que en otras ocasiones, como el desastre en Tabasco por las inundaciones provocadas por la ineptitud en la CFE, él apenas sobrevoló la región sin interactuar con los ciudadanos y por si fuera poco sus paisanos también. Y en otras ocasiones más donde ha mostrado indiferencia y frialdad deshumanizantes. Me cuentan por cierto que siendo Jefe de Gobierno, en una de sus conferencias mañaneras, uno de los subsecretarios (si mal no recuerdo Benito Mirón) se desmayó y que él apenas lo miró tirado en el suelo, se siguió de frente y nunca preguntó que le había ocurrido, como tampoco al afectado ese día o un día después, al menos con una llamada telefónica para saber cómo se sentía o de qué había enfermado.

Preocupante entonces estas conductas no sólo en términos de sus reacciones iracundas, la pérdida de estabilidad emocional, como uso de un lenguaje grosero y ofensivo, y de nula sensibilidad social Al poner como prioridad la protección de sus alfiles y posibles candidatos presidenciales, por encima del deceso de 25 personas causado por la ineptitud, corrupción y negligencia de servidores públicos tan cercanos a él, habla de paso de que la justicia se aplica con raseros diferentes, según convenga a sus ambiciones de poder.

No me asusta que alguien se exprese con palabras altisonantes o picardías, que a momento incluso pueden parecer hasta chistosas en una fiesta o reunión privada, pero nunca como en los actos trascendentes de gobierno o peor aún en medio de la desdicha o la tragedia, lo cual ha provocado indignación. Querer justificar lo injustificable, evadir su responsabilidad o introducir tácticas de distracción social para tapar errores de incompetencia y corrupción en su gobierno, es ya una constante.

A dos años de su mandato, la inseguridad pública permanece, la economía ha decrecido, y la salud pública esta menoscabada, y por igual otras tantas promesas formuladas desde su candidatura y luego como presidente, que a la vista de todos y todas reaparecen como graves incumplimientos, e igual, el divisionismo que tanto ha alentado junto al desmoronamiento de nuestras instituciones y en añadidura, con ese lenguaje ofensivo, soez y truculento tratando infructuosamente de taponar la realidad que hoy tanto nos lacera, empobrece e indigna. Qué gran decepción y de ese tamaño también es nuestro rechazo y reprobación.