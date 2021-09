Noticias rojas

Son muchos los noticieros de radio y televisión que nos abruman y saturan con sucesos y contenidos violentos que se registran día a día en nuestro acontecer nacional.

Si bien lo entendemos –pues no hay medio de comunicación que no haya prendido las alarmas sobre la creciente violencia en el país, tanto por lo que se refiere a los delitos del fuero común como a las confrontaciones de los cárteles de la droga, que arrojan juntos decenas de miles de pérdidas de vida–, eso no justifica el tratamiento que le dan en cantidad y calidad informativa.

También es cierto que las estadísticas, tanto de las autoridades como de diversos organismos descentralizados y de la propia sociedad civil, nos ofrecen con abundancia datos de muerte y tragedia provocando indignación, pasmo y miedo.

Pero cada vez que prendemos el radio o la televisión tenemos que atragantarnos una retahíla de notas que por la sangre derramada le llamamos todavía algunos “Nota Roja”.

Hoy, representan tal cantidad que monopolizan y se entreveran con las noticias del día, lo mismo en el orden económico, político o social. Y aunque no se trata tampoco de ocultarlas, si debe dárseles un contexto adecuado e interpretación más profunda con un carácter aleccionador, sobre todo frente a los niños y los jóvenes, quienes indiscriminadamente las acumulan en sus percepciones, sensibilidad y procesamiento sicológico, sin contrapesos educativos y culturales pertinentes, que además se acentúan y replican en videos, juegos y la temática cotidiana.

Medios de comunicación que han incurrido e incurren intencional y erróneamente en esa concepción de la noticia, que no clasifica su importancia, jerarquía, explicación y se manipulan con fines de impacto comercial y captación de mayores audiencias.

Y más que aplicarles la Ley Federal de Radio y Televisión, cada día más obsoleta e ignorada, se requeriría de un compromiso conjunto con los empresarios del ramo para cobrar conciencia de qué y cómo emiten su programación noticiosa, que hasta ahora propicia gravemente una desvalorización de la vida humana, la deshumanización frente a los hechos violentos y la insensibilidad ante la pérdida de vidas, y en general, una impunidad social en materia de derechos humanos.

Pienso entonces que nos falta mucho por hacer y corregir, entre otras cuestiones, como igualmente pedir que los radiodifusores modifiquen en sus emisiones tales estereotipos, sobre todo aquellos de los que no han querido darse cuenta de su gravedad y que incluso se les revierte y afecta individual, familiar y socialmente, con peligrosas consecuencias y hasta en algún momento en sentido irreversible.