Unidos contra el crimen

Los índices crecientes de la delincuencia han incidido también en el imaginario colectivo. Es tanta la angustia y el miedo que hasta surgen versiones equívocas que nos distraen y confunden, apartándonos de las verdaderas soluciones.

Por una parte, es cierto que han surgido modalidades que no conocíamos de la delincuencia, pero a la vez circulan por las redes mensajes sobre una serie de alertas que no siempre responden a la realidad, aunque en todo caso, no sobran en este mundo tan agitado y violento que vivimos tomar el máximo de las prevenciones posibles. Pensar y actuar, eso sí, sin paranoia estorbosas y paralizantes.

Así por ejemplo, recientemente circuló un mensaje que nos recomendaba abrir nuestras cazuelas, tras de dejar nuestro auto estacionado en los centros comerciales o diversos espacios públicos, pues al llegar a nuestro hogar podríamos, ya estando adentro, atestiguar que en nuestro propio carro venían escondidos dos o tres rateros o criminales para desvalijarnos de nuestras pertenencias u otros actos de violencia que ponían en riesgo nuestra vida.

Muy pocos días después, las propias autoridades de la ciudad desmintieron estos hechos y aseguraron que no había ninguna denuncia que se hubiera presentado bajo esas características.

Sin embargo, no debemos desechar por completo las alertas y por eso hoy entonces testimonio de un caso que ocurrió en la propia colonia donde vivo, pues efectivamente se trataba de una elegante mujer manejando un Mercedes Benz que pudo así burlar la vigilancia en la entrada y salida del fraccionamiento y que por una mera casualidad se descubrió que traía tres hombres armados en la cajuela que eran sus cómplices, para penetrar en una de la residencias y asaltar a sus moradores.

Otro hecho, igualmente desagradable, ocurrió en la casa de una amiga que colinda con una loma no muy alta, de la cual descendieron con cuerdas como si fueran expertos alpinistas para burlar la vigilancia, y luego trataron de brincar a una casa que al fin de cuentas robaron sin que nadie los hubiera detectado y menos aún detenido.

Por eso, debemos multiplicar nuestras medidas de seguridad y estar muy atentos a lo que nos rodea, dentro y fuera de nuestras casas, mediante una mejor organización vecinal y más allá de los que no están dispuestos a cooperar con las cuotas de mantenimiento y de protección y seguridad privada e incluso pienso que hay que ir a más, pues bien sabemos que la policía cuantitativa y cualitativamente es insuficiente y hasta para brindarnos la seguridad a la que constitucionalmente están obligados a garantizarnos. Me refiero a una solución integral.

Debemos entonces exigir a quienes nos gobiernan que respondan con prontitud y mayor eficacia, a la vez que demandar a nuestros representantes populares que revisen las leyes en la materia, junto con otras propuestas como contar con un mejor marco legal de la propiedad condominal a fin de que obligue a todos a pagar su cooperación para la mejoría del propio entorno, e igual, reformar el sistema judicial tan deficiente, omiso y de acentuada corrupción e impunidad.

En fin, que sólo conjuntando todos los factores que se vinculan a un combate más eficiente y decisivo contra la delincuencia, podremos ir reduciendo las tan aterradoras y fatales estadísticas que hoy carcomen nuestra tranquilidad, armonía y paz social.