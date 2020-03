Vamos a más

Hemos cambiado a México. El 10 de marzo amaneció con otro rostro y sobre todo con un espíritu renovado. Ya no más violencia contra nosotras. Ahora estamos más juntas que nunca y decididas a no parar hasta que ese cambio culmine.

Después de nuestra manifestación no solo en la capital del país sino en muchas ciudades, quedó claro que estamos unidas bajo la misma exigencia de que acabemos con la discriminación, el acoso, la desigualdad, los feminicidios y contra toda conducta por donde asome el machismo o la misoginia.

Pero ese cambio tenemos que garantizarlo, y más que pedirlo, conseguirlo en lo sucesivo.

Por eso, más que suplicar recursos para que se apoyen acciones de gobierno que nos beneficien, tenemos que exigirlos, y si no nos los dan, volver a tocar las puertas de Palacio Nacional ahora todavía con más energía, si bien con respeto a nuestras instituciones.

Urge que los cuerpos de seguridad ofrezcan resultados inmediatos y contengan ya significativamente tanta violencia y criminalidad en el país, y desde luego en lo que atañe a la violencia contra nosotras. De no ocurrir así que entonces renuncien. Reformar ya el sistema judicial y crear la Fiscalía especializada en feminicidios, así como erradicar a jueces venales y machistas.

Necesitamos que se reabran guarderías y estancias infantiles y que no nos vengan con más disparates de darles el dinero a los abuelos para que cuiden a nuestros hijos, que no es su obligación ni función y que para lo cual no están ni fueron preparados previamente para desempeñarse en tales tareas voluntariamente.

Exigimos también que se abra una materia específica, bien se llame Civismo, Equidad de Género o Sociedad, para que cruce transversalmente en la educación básica y media principalmente, sin excluir la superior.

Queremos campañas permanentes en los medios de comunicación y que se evite toda publicidad donde se nos denigre como objetos sexuales, a cambio de presentarnos como mujeres pensantes y actuantes.

Hacer realidad que los sueldos sean equitativos en el sentido de que paga igual por trabajo igual.

Y que se incluyan en un plan nacional las más importantes demandas y exigencias de los colectivos feministas y de la sociedad civil en general, que cuente con presupuesto y se aumente ya considerablemente el del 2020, y que no haya recortes presupuestales y menos aún que se desvíe a dadivas electorales.

Debemos entonces pugnar por un pacto social, con la presencia del gobierno federal, del Congreso los ejecutivos locales, los representantes de los legislativos y de los cuerpos legislativos estatales, y desde luego asegurar la participación del sector privado.

Ni un paso atrás. Ninguna concesión ante intentonas patriarcales ni evasiones del poder político, económico o religioso. Llegó ya la hora de cambiar y no permitiremos que se distorsione, frene o desvié lo que ya hemos empezado con dignidad y madurez, a la vez que con furor y decisión.

¡Ahora sí, es la hora de las mujeres!