Venga ya la sociedad civil

Aplaudo que la sociedad civil se convierta en un protagonista esencial de nuestro tiempo, sobre todo en el gobierno de López Obrador, donde la crítica y las propuestas son tan necesarias.

Por eso, la marcha que hicieran recientemente Javier Sicilia y los hermanos LeBarón son ejemplares y debieran multiplicarse, no sólo en términos de quienes asisten y apoyen sus próximas convocatorias, sino con otros movimientos independientes que se sumen e irrumpan ya se trate de la escasez de las medicinas que tanto afectan a la población, especialmente a los niños con enfermedades graves donde incluso se ha puesto en riesgo su vida, o bien en el seno de las universidades y la cultura, donde los presupuestos se han recortado infamemente, entre otros problemas y denuncia sociales.

Se trata entonces de vigorizar nuestra sociedad, lejos de conformismos y resignaciones nocivas para la salud de la República, y como contrapeso a los gobernantes que escuchan poco y se encaprichan con sus visiones unilaterales e imponen autoritariamente. Muestra de ello es la ausencia del presidente para atenderles y dialogar, como las amenazas de grupos de choque que se registraron contra los marchistas.

Salir entonces de nuestro confort y más aún de la indiferencia para contar con conductas indolentes, y exigir como lo haríamos en cualquier caso, de tener un gobierno eficaz, ecuánime, receptivo, plural y democrático

Quiénes hicieron y organizaron esta marcha, encabezada por Sicilia y los LeBarón nos abren a la vez un camino al andar, como decimos, junto con otras movilizaciones que ya se han registrado en la capital del país y en otras entidades, aunque todavía pocas en número y no de tan nutrida asistencia como debieran ser. Marchas que en lo personal asumo, al igual que muchos otros, si bien no son contra el Presidente porqué nadie desearía que le vaya mal para que eso ocurra con el destino del país, sino para que responda con aptitud y oportunidad a las demandas de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en la medida que exigimos que sea.

Queda claro, que hoy como nunca, se necesita esa presencia en una sociedad que aspira a un pleno ejercicio de sus libertades y derechos, más aún ante el debilitamiento y omisión de todos los partidos políticos que ni nos representan ni defienden realmente. Se han convertido en simples cotos de poder de unos cuantos ambiciosos e irresponsables.

Vengan pues más marchas, más movilizaciones de la sociedad civil, más presencia ciudadana, más exigencias para que el gobierno demuestre capacidad de representación y ofrezca un buen gobierno, de lo cual carecemos hasta ahora.