Marysol Morales deja la presidencia del PAS en Ahome

Renovación. Con no muy buenos resultados, Marysol Morales dejó la presidencia del Partido Sinaloense en Ahome. Por ella entra Jesús Daniel Baldenebro López. Esa es la decisión que se tomó ayer en la elección de la nueva dirigencia del partido en la entidad, en la que Víctor Antonio Corrales Burgueño asumió la presidencia para el periodo 2022-2024. Junto con esto también fueron renovadas las dirigencias municipales, entre ellas la de Ahome. Dicen que la decisión de Baldenebro López cayó bien entre los pasistas porque el instituto político se estancó con Morales, que obstaculizó el ingreso y participación de ciudadanos que no fueran universitarios en el PAS. Eso se reflejó en las elecciones pasadas, en el que el partido tuvo muy poca votación. Y en el plebiscito para la designación de síndicos el panorama no cambió. Se habla que el nuevo dirigente trae una nueva política, de impulso a nuevos cuadros. Se habla que es el “padrino” del regidor Ramón Salmerón. Dentro de todo, el cambio no le preocupa mucho a Marysol Morales porque ya goza de las mieles del PAS: es regidora.

Los otros. Los pasistas en El Fuerte y Choix también tienen nuevos líderes. En el primer municipio entra Salvador Barajas Ledón y en el segundo Nohelia Abigaíl Figueroa Gaxiola. Dicen que estos tienen buena aceptación en el interior del partido y representan una nueva imagen para la sociedad. El arribo de Salvador “inquietó” a Daniel Valdez, “El Musa”, en El Fuerte, que creía que iba a durar más. Sin embargo, los resultados no le dieron. Se esperaba más de él.

Carnavales. A los que les fascina la fiesta en las sindicaturas de Ahome les cayó como “anillo al dedo” que el gobernador Rubén Rocha Moya autorizara el Carnaval de Mazatlán porque abre la coyuntura de que sea lo mismo aquí. Es decir, en Topo, la Villa de Ahome y San Miguel. Cuando se creía que ya era una decisión tomada la cancelación de los carnavales aquí, el director de Salud Municipal, Ramón López Félix, abrió el tema. Señaló que el martes el Comité de Salud sesionará y luego se reunirán con el alcalde Gerardo Vargas Landeros. López Félix salió como el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Si este deslindó la responsabilidad al gobernador, él le “avienta la bolita” al alcalde. López Félix dijo que la autorización o no de los carnavales en el municipio la dará Vargas Landeros.

Advertencia. Los trabajadores sindicalizados del Conalep en Ahome se le están “alebrestando” al director general de la institución educativa en Sinaloa, Wilfrido Véliz. A las primeras de cambio ya lo emplazaron a una huelga para el 2 de marzo. La delegada sindical en Ahome-El Fuerte, Dora Alicia Escobedo, dijo que no van a permitir que les paguen incompleto el sueldo y les quiten prestaciones como está ocurriendo. Tienen algunos días todavía para arreglar el problema.

El reparto. Ya está en marcha los registros para el plebiscito de síndicos en El Fuerte. Los que pretenden ser síndicos ya se están anotando. Será hasta el 28 de febrero y los dictámenes estarán el 1 de marzo. Todo fue cuestión de que saliera la convocatoria y los registros para que empezaran las versiones de que la sindicatura de Tetaroba fue cedida por el alcalde Gildardo Leyva para el o la que ponga el excandidato del Verde Ecologista a la alcaldía, Vicente Pico. Y se habla que Pico y su grupo no apoyará a nadie más en las otras sindicaturas para dejarle el camino libre al alcalde. Por lo pronto, el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, José María Flores, recibe las solicitudes de los aspirantes.