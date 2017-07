Más abusos. Llama la atención la inminente ocupación de los terrenos ganados con el entubado del canal Diagonal, donde la empresa Construc-ciones Mocorito se dice quedó como ganona. En los últimos meses se ha notado que varias empresas han estado llegando a esa zona del sector poniente de la ciudad y no extraña el comentario que han hecho algunos funcionarios del gobierno municipal de que según ya están vendidos todos los lotes de esa franja, como celebrándolo, cuando es conocido que hace varios meses atrás se supo que supuestamente se haría una investigación para determinar quién sería el propietario legal de dichos terrenos. Ha sido muy complejo conocer los convenios que se llegaron a firmar entre la Mocorito y el gobierno del municipio en tiempos de Raúl Inzunza y si en trienios posteriores hubo modificaciones, lo que sí se ve fácilmente es que cualquiera puede llegar a hacer negocios y los de aquí ni pío hacen.

Y Guasave ¿cuándo? Luego de que se dio a conocer que en el 2016 el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó un superávit de seis mil millones de pesos, líderes empresariales de Guasave expresaron que con este tipo de ahorros se deberían atender las demandas que los sectores productivos tienen años planteando, como los que ha hecho la iniciativa privada de esta localidad para que se construya una nueva unidad de medicina familiar o ya de perdida que se instale una sala de terapia intensiva. La verdad es que la situación del IMSS en Guasave es tan deplorable que las citas con especialistas se consiguen en un lapso de entre cuatro y seis meses y lo mismo pasa con estudios de laboratorio. Por eso la pregunta, ¿de qué sirve el ahorro? si para lograrlo se sacrifica atención oportuna y de calidad al derechohabiente.

Banderazo. Si otra cosa no sucede, este viernes se realizará la colocación de la primera piedra del nuevo complejo comercial que se pretende edificar a un costado de la zona industrial, donde en un tiempo estuvo la empresa Sinalopasta. Según cifras del Ayuntamiento de Guasave la inversión ronda en los dos mil millones de pesos y lo que llama la atención es que ningún empresario participa en este proyecto, excepto, claro, la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, que es la que donó el terreno.

Permítame dudarlo. La que ha sido puntual al decir que no tiene interés en reelegirse es Diana Armenta, sin embargo resulta sospechoso que se ha reunido con cuanto dirigente ha podido.

Recientemente sostuvo un acercamiento en privado con comisarios del municipio, con los síndicos también dicen que el trato es muy directo, y ni qué decir de que ayer se reunió con dirigentes de colonias de reciente creación, y es que dicen los que saben que la campaña no la ha dejado de lado nunca.

Habrá que ver la intención y si las cosas en el municipio se están haciendo bien la gente lo nota.

Por cierto que en las fiestas de los ejidos también se le ha visto muy participativa.

Sin el afán de juzgar de más, es innegable que la ciudadanía cada vez está más pendiente del rumbo del municipio, como decía un popular cantautor mexicano, “lo que se ve no se juzga” y las acciones no hacen más que exponer su intención de permanecer en la silla por un rato más.