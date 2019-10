Más daños en Mazatlán por Narda

Más daños. En Mazatlán, los daños provocados por la tormenta tropical Narda podrían ser mayores a los que se habían estimado, al menos en lo que a infraestructura educativa se refiere. Ayer, la cifra de escuelas dañadas por los fuertes vientos y la lluvia era de 21 solamente en Mazatlán, y el conteo aún no termina. Esto podría reflejar la vulnerabilidad de los planteles educativos del municipio durante una emergencia climatológica. Hará que hacerse un estudio más profundo y una evaluación detallada, y la tarea es para el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía.

Comisionados. En la sesión ordinaria de hoy en el Congreso del Estado será sometida a votación la terna de aspirantes a comisionados de la Ceaip, que está conformada por José Ramón Bohon Sosa, José Alfredo Beltrán Estrada y Alfonso Páez Álvarez. El elegido necesita de al menos 27 votos de los legisladores. Desde el inicio del proceso electoral, los legisladores del PAN y PRI han acusado vicios en el proceso, incluso dejaron de participar en él, por lo que esos diez votos, más el del PRD, PES y los dos legisladores sin partidos, ya no serían suficientes para alcanzarlo. Pero ha trascendido que en la negociación de la conformación de la Mesa Directiva, también se pactó apoyar a uno de los aspirantes, y según hemos confirmado, se trata de José Alfredo Beltrán Estrada, quien tendría la aceptación de todos los legisladores, porque no tiene ningún vínculo partidista y nunca ha ocupado algún cargo público. Todo se maneja con mucho hermetismo en el Congreso del Estado, pero todo indica que el tema ya está acordado entre los grupos parlamentarios.

Ceaip. Y mientras que en el Congreso del Estado se elige al comisionado vacante, en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la presidenta Rosa del Carmen Lizárraga Félix y su compañera Ana Martha Ibarra López Portillo inaugurarán el nuevo edificio del organismo autónomo, que ya es de su propiedad, el cual estará ubicado por el bulevar Enrique Félix Castro, en el sector Tres Ríos. La mudanza la hicieron hace aproximadamente un mes, y ya operan en sus nuevas instalaciones, que serán estrenadas por el nuevo comisionado.

Preocupación. Personal de confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del C4, del Centro de Control y Confianza, del Ceprevesin, están en la incertidumbre porque se tardaron en depositarles la quincena, y en el interior de los organismos hay rumores que vendrán fuertes despidos porque no hay presupuestos para sus sueldos. En este caso, Renato Ocampo Alcántar debe aprovechar la buena relación que dice tener con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para ver por su gente, ya que aseguran no saber si este rumor es cierto o no. Ojalá que solo sean rumores, porque de ser así, serían muchas las familias que se quedarían sin una fuente de empleos, y más en la época del año donde más se necesita de una fuente de ingresos estable.

Lucha. Parece que finalmente el Partido Revolucionario Institucional tomará en serio su papel de oposición y usará el tema de los recortes para el campo, propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, para cuestionar la política agropecuario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su primer año ha golpeado muy fuerte al campo sinaloense, y para el siguiente año se espera otro golpe mucho más fuerte. Las organizaciones campesinas y ganaderas afines al PRI se han organizado para presionar a los diputados locales para que hagan las reasignaciones presupuestales, ya que hay programas que prácticamente desaparecen al no asignarles recursos para que operen el próximo año, lo cual sería lapidario para el campo sinaloense. Se vienen días complicados y de mucha movilización de los productores en busca de más recursos y apoyos del Gobierno federal, el cual ha priorizado los programas para los agricultores pequeños del sur del país, y ha olvidado a quienes producen la mayor parte de los alimentos que se consumen en México, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.