Más de una docena de aspirantes a síndicos en Ahome entregaron  ya toda la documentación

audima

Protesta. Los periodistas de Ahome se sumaron ayer a la protesta nacional por la violencia desatada contra el gremio. El acabose fue el reciente crimen de la periodista Loúrdes Mendoza en Tijuana, y eso que le pidió abiertamente al presidente Andrés Manuel López Obrador la protección por enfrentarse a uno de los suyos, Jaime Bonilla. Para acabarla de amolar, López Obrador de inmediato dijo que el crimen de la periodista no tiene relación con el caso de Bonilla. El problema es que algunos de los periodistas que hablaron en el monumento a la Libertad de Expresión son adoradores de López Obrador por conveniencia.

Con pared. Dicen que la diputada local priista de Ahome, Deisy Judith Ayala Valenzuela, ni siquiera de broma se quita la camiseta de su partido para ponerse la del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Esto a raíz del planteamiento de la presidenta del blanquiazul en Sinaloa, Roxana Rubio, al coordinador de los diputados priistas, Ricardo Madrid, de que un diputado de esta fracción pase a la del PAN para conservar la bancada tras la renuncia de Adolfo Beltrán. Madrid coqueteó con ese planteamiento, pero se topó con el rechazo de los legisladores priistas a pesar de que Feliciano Valle había mostrado voluntad de vestirse de azul. La carricense Ayala Valenzuela sacó su orgullo y convicción priista, como los otros. Así decían muchos y ahorita están en la 4T, que tiene el poder de la nómina.

El plazo. Más de una docena de aspirantes a síndicos en Ahome presentaron toda la documentación, por lo que tienen asegurado el registro. No se sabe quiénes son, pero se espera que el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Antonio Menéndez, los revele en las próximas horas tras mantenerlos ocultos con argumentos balines. Hoy se vence el plazo de registro. Lo que sí se sabe es que los que son los de la línea: Herminio Balderrama, en Topo; Ramón Urías, en Higuera; Santiago García, en la Villa de Ahome, Karina Valdez, en San Miguel; María de Jesús Castro, en la Central, y Sandra Leyva, en El Carrizo.

De largo alcance. La reunión del presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, con su “padrino político” Bernardino Antelo Esper, excandidato a diputado local, y los excandidatos a la alcaldía y síndica procuradora Marco Antonio Osuna Moreno y Fernanda Rivera, levantó expectativas para sacar candidatos a síndicos. Sin embargo, se habla que no vieron condiciones para participar con gente propia. Así es que hasta el 2024, pues.

En la lista. El Cabildo de Ahome apareció dentro de los 14 en Sinaloa que aprobaron rechazar la disminución de 40 diputados locales a 30, siguiendo la línea del Congreso del Estado. Con eso ya quedó firme la contrarreforma. Así, algunos diputados locales cuando menos están seguros de repetir y los regidores en aspirar a ser diputados a costillas del erario, lo que les encanta sangrarlo. No se descarta que al rato van a legislar para que el número de regidores se aumente a como estaba antes porque van a sacar que muchos ahomenses no están representados en Cabildo. No tienen vergüenza.

Perfilada. Dicen que no tarda en realizarse otro movimiento de funcionarios estatales en El Carrizo. Ya se menciona que está perfilada Guillermina Armenta Cota para ser la titular de Recaudación de Rentas. Ella entraría por Celina Valdez Leyva, que desde que entró la administración del gobernador Rubén Rocha Moya renunció y no regresó hasta la fecha a la oficina. Celina es esposa del exlíder cenecista de Jahuara Jesús Manzanárez. Y la que va a entrar es esposa de otro líder de productores, pero del ala morenista, Leonel Machado. Son los tiempos de estos.