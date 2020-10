Más demagogia que resultados

Tono gris. Sin pena ni gloria, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, entregó a Cabildo su segundo informe de labores. La acción la acompañó de un mensaje más cargado a la demagogia que a los resultados con hechos. En lo que los ahomenses no tienen ninguna duda es que son más los pendientes que la efectividad de las acciones. Lo menos que puede enaltecer es la unidad, que es lo que más pregonó en su discurso. Sus desplantes autoritarios, ocurrencias, desatinos son el signo distintivo de su forma de gobernar desde el primer día de su mandato, a lo que se le agrega las decisiones tomadas que dejan un halo de sospechas de favoritismo y de corruptelas. El listado es abultado, pero dos emblemáticos: la manera en que operó el cambio de empresa recolectora de la basura y el tamaño del desfalco de las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.



Responsabilidad. Lo dicho: no le está saliendo al alcalde Chapman el hacerse la víctima de sus funcionarios que incurrieron en la tentación de meterle mano a los recursos públicos. En el transcurso del ejercicio del poder, hay casos en el que queda claro que Chapman toleró que sus funcionarios sacaran provecho de su posición para hacer negocio con el erario, lo que provocó la indignación de la sociedad que presionó y que logró la destitución de cuando menos uno de ellos. Pero el descaro de la corrupción lo gana y por mucho el que se detectó en Japama. Ante esto, el alcalde Chapman recurrió a su viejo recurso de victimarse al llamarse traicionado por sus funcionarios. Sin embargo, podrá verle la cara a uno que otro acostumbrados a la lambisconería, pero a otros no como al presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, que aseguró que no se traga el cuento de que no tiene responsabilidad. Ahí, dice, no se mueve un solo peso si no lo aprueba Chapman.



Club de amigos. Más negativos que positivos es lo que está arrojando entre los priistas y no priistas la promoción de las reuniones del subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, con quienes lo apoyan en su aspiración por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. La que tuvo este fin de semana en la casa de Tony López, en San José de Ahome, hizo que algunos señalaran que más bien eso parece ser un club de amigos que de alguien que aspira a una candidatura. Y es que son cinco los que lo apoyan. Un fin de semana en casa de uno y el otro en el domicilio del otro. Son los mismos. En realidad, eso no refleja apoyo social. Por eso, algunos dicen que si así quiere apantallar, Osuna Morena está quedando más expuesto al choteo.



Registro. Dicen que Víctor García logró recabar los requisitos de la convocatoria para el cambio de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo. Así, se registrará hoy. Se habla que Luis Alonso Ruiz no logra cumplirlos. Sin embargo, tiene hasta el 30 del presente mes para hacerlo. Algunos quieren que también logre completar los requisitos y se registre para que traiga chiste. La elección es el 27 de noviembre, por lo que los hombres del campo tendrán en que entretenerse en estos días.



Los tiempos. Se les acorta el tiempo a los funcionarios públicos y representantes populares que aspiran a las candidaturas de Morena para el 2021. El plazo que les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador es el 31 de octubre para que renunciaran o pidieran licencia. Con esto, López Obrador los puso contra las cuerdas. Dicen que están en una encrucijada la diputada local Cecilia Covarrubias y el diputado local Juan Ramón Torres, quienes aspiran a la alcaldía. Pero también se sabrá si Chapman les hace competencia o no.