Más extraño que la ficción

Claro que la premisa es absurda: a inicios de los años 70, un joven idealista ingresa a la policía de Colorado. Y desde el inicio, ese joven idealista debe asumir el costo de ser y de pensar diferente. Para empezar, no participó en la guerra de Vietnam pues mejor fue a la universidad. Y si se lo preguntan, no tiene empacho en decir que su opinión no es positiva ni sobre esa ni sobre otras guerras. Además, su intención al entrar en el departamento de policía es la de hacer un cambio en la sociedad. Uno que verdaderamente importe, y que no sea desde los márgenes. Recordemos, esos eran los años en los que el grupo radical Panteras Negras era definido por las autoridades como la mayor amenaza interna a la que se enfrentaba Estados Unidos. Su idea de ese joven era lograr un cambio desde las entrañas del sistema basándose en el esfuerzo, en el trabajo y en demostrar que la única diferencia que puede existir entre dos personas, reside en sus cabezas.

Sus jefes son bastante sinceros. Lo aceptan a pesar de que saben que al hacerlo, solo acarreará problemas. Pero ellos también apuestan por los cambios y están dispuestos a correr el riesgo. Solo que de forma contenida: a ese joven idealista, deseoso de encabezar una revolución desde las propias entrañas del sistema, le encargan un puesto menor. Es el oficial que reparte los archivos a otros oficiales. Pero eso no tarda en cambiar. Deseoso por no estancarse, de que su deseo por cambiarlo todo no quede empolvado y enterrado en una caja de cartón en alguno de los archivos que le rodea; le pide a sus jefes que lo transfieran a operaciones encubiertas. Y aunque al inicio su propuesta es rechazada, el destino lo pone en línea para una operación encubierta exprés. Y como dicha operación sale bien, el joven idealista es transferido. Y en sus primeros días, lee un aviso publicitario para afiliarse al Ku Klux Klan, la organización extremista que busca el ”purificar,” dicen ellos, la sociedad norteamericana que se está corrompiendo con tanta mezcla de razas y credos.

Aprovechando que el contacto debe hacerse por teléfono, ese joven idealista logra infiltrarse en la polémica organización a pesar de que es negro. Y de que, cuando debe verse con algún miembro del Klan en persona, quien lo representa es un judío. Otro grupo a los que el Klan o La Organización considera enemigos. El joven idealista negro que logra infiltrarse se llama Ron Stallworth y aquí es interpretado por John David Washington, mientras que el curtido oficial judío que cada tanto se mete en la boca del lobo se llama Flip Zimmerman y es interpretado por Adam Driver. La película que da cuenta de la historia de ese par que, como anuncia un cartel al inicio, fue real, se llama Infiltrado en el KKKlan, y está basada en el libro de no ficción escrito por el propio Ron Stallworth, el guion fue escrito por Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y su también director Spike Lee. Y esta es, sin duda, su mejor película en años y una muestra de que la realidad, a veces, puede ser más extraña que cualquier ficción.