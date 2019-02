El ser humano solo cambia cuando necesita hacerlo no cuando se lo dicen o proponen. Algunos autores dicen que en realidad solo se evoluciona no se cambia; pero independientemente de los matices, los cambios personales solo aparecen cuando se está dispuesto a vivir esas transformaciones. Hay niveles… porque existen los cambios aparentes -disfraces convenientes- y cambios reales. Lo paradójico es que la vida es sinónimo de cambio y quien no comprende esta sencilla afirmación está condenado a alejarse del sentido de la vida gradual e irremediablemente.

Es ley. Educar es invitar al cambio; es sugerir nuevas formas de abordar la vida, es proponer, constante y permanentemente diferentes miradas a eso que parece complejo para hacerlo sencillo. Educar es obtener resultados satisfactorios desde una idea previa… es crecer,

desarrollarse, a veces competir pero también compartir. Significa perder miedos, cultivar

confianza y sobre todo, tener la certeza de que es más redituable estar educado que no serlo. Los desafíos de estos tiempos parecen más agudos, en realidad cada época ha tenido los propios y han sido superados por el ingenio humano para beneficio de las siguientes generaciones. Hay retos en educación pero también hay capacidad para trascenderlos, por eso vale la pena seguir vivos y parecerlo, porque es necesario seguir siendo diferentes a lo que ayer fuimos. Comprender esta sencilla afirmación es la clave para vivir en toda la extensión de la palabra no felices sino más felices.