Más fondos contra la inseguridad

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que contempla recursos aportados por los gobiernos federal y estatal, en Sinaloa se aplicarán, adicionalmente a lo que ya se tiene contemplado, 293 millones de pesos, buscando fortalecer el sistema de seguridad en la entidad, en un afán de frenar el clima de inseguridad que se vive y que impide a los sinaloenses vivir en un clima de tranquilidad.Los recursos ya tienen temas destinatarios, entre los que se cuenta la prevención social de la violencia, el sistema penitenciario y el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal; pero hay dos en los que se percibe prioridad, como es el caso del sistema de videovigilancia, que si funcionara como está pensado se podrían evitar una buena cantidad de delitos, y en los casos que no fuera así, al menos detener a los que los perpetren.El otro es un tema muy sensible: el referente a los desaparecidos, una situación que tiene a cientos, por no decir que miles, de familias sinaloenses con la angustia de no saber qué pasó con alguno/s de sus miembros.En este sentido, el gobierno le ha quedado mucho a deber a los sinaloenses, y han tenido que ser miembros de la sociedad, que han padecido esta situación, quienes se han tenido que organizar y salir al monte, a la playa, al valle, a buscar a aquellos de los que se perdió la huella.