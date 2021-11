Más fuego a la hoguera con la inflación

En un esfuerzo por frenar el alza inflacionaria, que ya rebasa el 7 por ciento, por encima del 6.2 por ciento que estaba programado para fines del 2021, la Secretaría de Hacienda aumentó el estímulo fiscal a la gasolina, a través de una reducción del IEPS o impuesto que pagan los consumidores. Y es que los precios de los alimentos se dispararon hasta las nubes.

También para reducir la brecha de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el sector empresarial coinciden en proyectar un alza del 20 por ciento al salario para 2022, pero urge que dejen de subir la carne, pollo, huevos, tomate, queso y demás alimentos que se vuelven inalcanzables para las familias pobres.

El alza inflacionaria es mundial: Estados Unidos registra 6 por ciento y Latinoamérica anda por encima del 10 y el 20 por ciento. Hay fluctuaciones en la paridad con el dólar, pero se mantiene estable, ayer estaba a 21. 89 pesos, y posiblemente muchas de las alzas se deben más a la especulación que a la realidad económica, pero eso no es pretexto para no combatirla.

Popurrí. Ahora sí, mañana en las urnas se dará la gran batalla entre el colectivo denominado Aquí No y sus seguidores, y la empresa GPO, con la consulta que ciudadana que se efectuará y en la que se espera que voten más de 50 mil personas, para decidir el destino de la planta de fertilizantes en Topo.

Los tres niveles de gobierno la han promocionado y GPO ha desplegado una inusitada y costosa campaña publicitaria para crear un ambiente favorable a la planta, en la cual han participado los dirigentes de casi todos los organismos empresariales, de pescadores y gobernadores indígenas.

En contraparte, “los prietitos en el arroz” los pusieron el senador Mario Zamora, que aclara que la consulta no será vinculatoria, que no tendrá validez oficial y no la debería organizar la Secretaría de Gobernación, y el abogado Martín López Félix recuerda que hay 6 amparos federales vigentes contra la obra.

También presumen que tres alcaldes: Arturo Duarte, Álvaro Ruelas y Billy Chapman, la han promocionado y han fracasado frente a la maraña de litigios y vaticinan que también puede fracasar Gerardo Vargas. Veremos.

“MINGO”. Sorprende a los críticos políticos que el excandidato a la alcaldía Domingo “Mingo” Vázquez haya aceptado la dirección de Turismo en la zona norte y aún más: que haya aparecido en la ceremonia de inauguración de las oficinas del ramo aquí, acompañando al alcalde Gerardo Vargas, pero hay que considerar varios factores. En primer lugar, que Gerardo lo denominó su “ahijado político” y es la realidad, porque el inicio de su precampaña “Mingo” fue apoyado por los integrantes del grupo de “El Trébol” y el deslinde vino después cuando el PT adoptó a “Mingo”, y Billy Chapman y Socorro Calderón lo apoyaron en su campaña.

También que “Mingo” siempre dijo que apoyaría a Rubén Rocha, aunque algunos de sus operadores aseguraban que no tenía nada que ver con Morena ni con la 4T, pero al final ya siendo gobernador, Rocha lo atrajo a la esfera de su gobierno y ahí acaban las rencillas.

“La consulta no es vinculatoria”, senador Mario Zamora