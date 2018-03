Más ladrones que policías en Culiacán

¡Ya no se puede con tanta inseguridad! Resulta que en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán, los vecinos ya están hartos de tanto robo a casa-habitación y autos. Pa’ acabarla de amolar, pareciera que los amantes de lo ajeno seleccionan los hogares de los adultos mayores pa’ robar, ya que estos son a quienes más les roban. Por esto, los pocos polis que hay en la ciudad no se la acaban, pues no pueden atenderlo todo, por lo que urge que el ‘secre’ de Seguridad, Óscar Guinto Marmolejo, se ponga las pilas en la contratación de más elementos. Interesados, favor de comunicarse al (667) 758 76 00.¡A sonreír! Si usted es una persona muy optimista y siempre anda de buen humor, llámele a Eduardo Castillo Contreras, presidente de Una Ayuda, Una Sonrisa, fundación en Los Mochis, porque ayer demostró que, a pesar de las adversidades, se puede dar buena cara a la vida, como la dieron cientos de mochitenses que desfilaron con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró para que se celebrara el 20 de marzo de cada año desde el 2013. Aquí le dejamos el ‘fon’ (668) (156) 40 03, pa’ que se comunique con él y le diga que le gustaría unirse.Si eres un padre bien organizado y tienes buena relación con los demás padres de familia de la escuela de tus hijos, los Servicios Regionales del Petatlán, en Guasave, te tienen una ofertón de chamba. Lo único que tienes que hacer es organizarte con ellos para mantener los planteles bien checaditos y evitar que los amantes de lo ajeno hagan de las suyas. Si te interesa, échale la llamada al mero mero de los Servicios, David Zúñiga, al teléfono (687) 872 85 86.Se solicita raza que se dé el rol por las calles del centro de Guamúchil, ya que ahorita todos andan de compras por Semana Santa y hay un chorro de carros por todos lados, por lo que se necesita raza que esté checando quiénes acaparan lugares de estacionamiento o se estacionan en doble fila, aunque tengan un campito disponible sin darle chance a los demás, pa’ que los metan en cintura. Si te interesa el ‘jale’, échale una llamada al mero mero de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, puso a chambear a todos los funcionarios, quienes armados con escobas, recogedores y bolsas de plástico, limpiaron la zona de Playa del Caimanero y los caminos a los balnearios, pa’ que en esta Semana Santa estén rechinando de limpios. Pa’ mantener la pulcritud, el ‘presi’ está pidiendo la cooperación de la ciudadanía pa’ que no arroje basura donde le venga en gana y sea más consciente de la contaminación que se genera cuando esta no es depositada en el lugar correcto. Así que no la piense mucho y póngale el dedo a la raza que esté contaminando. Puede hacer la llamada al (694) 952 04 10; el alcalde se lo agradecerá.