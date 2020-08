Más movilización de productores

Los productores de trigo y maíz están por instalar un campamento permanente en las afueras de la casa del dueño de Multigranos

Ofensiva. Conociendo la postura del dueño de OP Ecología, César Guevara, quien dijo que no pagará el uso del relleno sanitario, los ejecutivos de PASA están por tomar una decisión: no permitirles el paso para que depositen la basura. Dicen que el gerente general de PASA, Esteban Castañeda, solo está esperando luz verde de sus superiores. La decisión la están retardando porque todavía quieren agotar la salida de que el Ayuntamiento pague por el uso del relleno sanitario, pero como tampoco el alcalde Guillermo “Billy” Chapman da la cara, no tarda mucho tiempo en que le cierren las puertas del relleno a OP, y la ciudad se va a inundar de basura. Si Chapman no les paga los 35 millones de pesos que le debe a PASA, algunos dudan que quiera pagarles por el uso del relleno. Sin embargo, en el fondo, PASA está aguantando vara porque tiene su apuesta a que legalmente los va a obligar a que les pague y a regresar a otorgar el servicio de recolección de basura, como le ganó el pleito a Chapman para que les entregara el relleno después de que se lo había confiscado. O sea, PASA va por todo el paquete completo.



Cantinflean. Por andar aplaudiéndole y aprobándole todo al alcalde Chapman, los regidores del Partido del Trabajo, Socorro Calderón, Raymundo Simons y Vicente López Fuentes, ya no hallan qué decir para lavarse las manos en el problema de la basura. Se atropellan con sus propias palabras. Simons y López Fuentes salen ahora que los juzgados van a resolver el asunto. De plano, viven en otro planeta con tal de llevarse el trofeo de levantadedos por consigna del alcalde. Eso de que los juzgados iban a resolver el caso de la basura es lo que les explicaron los regidores opositores, sobre todo el pasista Fernando Arce, para esperarse a no votar a favor aún de la suspensión de actividades con PASA porque OP Ecología no tenía un relleno sanitario. Pero no. Les apuraba darle gusto a Chapman. Ahora la postura de la regidora Socorro Calderón está tantito peor que la de sus compañeros de bancada. Ni a quién irle.



Como llamado a misa. En los hechos, muchos consideran que el llamado a que se calme a los aspirantes a los cargos de elección popular para el 2021 es un grito en el desierto. El presidente de Canacintra, Héctor Ibarra, tiene razón y es buena su intención de que los pretensos a las candidaturas no agiten las aguas políticas, de que esperen los tiempos, pero se adelanta de que nadie le va a hacer caso. No le hacen caso a las autoridades electorales que desde hace tiempo les están haciendo los llamados, menos a Ibarra y otros más, incluidos los líderes de los partidos que no quieren que los procesos internos se les salga de las manos. Ni los que aspiran para la gubernatura, las alcaldías y diputaciones van a parar su activismo abierto o subterráneo, así sean servidores públicos o no.



Las mieles. Haya sido como haya sido, varios trabajadores del gobierno estatal, sobre todo mujeres, andan muy contentos por el triunfo de Teresita Ochoa para la dirigencia del STASE. En la Unidad Administrativa y Vicefiscalía, primordialmente, andan unos con una sonrisa de oreja a oreja, aunque hay otros que traen el rostro desencajado.



Regresan. Por lo que guste o mande, el secretario de Agricultura en Sinaloa, Manuel Tarriba, va a estar sometido a presiones por los productores de trigo y maíz de Ahome. El gobernador Quirino Ordaz ya le dio instrucciones para ver los avances en el caso de Multigranos, pero trascendió que no ha informado del caso a los productores. Se habla que tiene acercamiento con los del ala morenista, los allegados al coordinador de los Programas Federales Integrales, Jaime Montes, pero los otros, los cenecistas, están por volver a movilizarse porque se volvieron puro cuento con eso del fideicomiso.