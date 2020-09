HISTORIA EN EL DEBATE

30 de septiembre de 1970

Más obras gestionará el gobernador. Buscando establecer las condiciones más propicias para acelerar el desarrollo regional, el licenciado Alfredo Valdés Montoya, gobernador del estado, reanudará las gestiones ante el gobierno federal para la realización de varias obras. Sobre la permuta del ejido Jiquilpan, ya se está en tratos con una institución financiera que aportará la suma necesaria para indemnizar a los campesinos de Jiquilpan -19 millones de pesos- y poder seguir adelante con el proyecto de urbanización de la zona ejidal.

Buena captura de camarón. A medida que transcurren los días y retornan embarcaciones grandes y pequeñas, se afirman las buenas perspectivas de la presente temporada camaronera, y ya se habla de rebasar las dos mil toneladas que habían sido fijadas como meta para el actual ejercicio. Fuentes pesqueras comentaron que ayer ya no se consideraba únicamente factible alcanzar una producción de dos mil toneladas, sino de superar esa cifra, en virtud de que hay camarón en abundancia, en bahías y altamar.

EU venderá armamento a Israel. Washington. Refle-jando su “grave preocupación” ante el profundo en-volvimiento de la Unión Soviética en el Medio Oriente y el claro y presente peligro que presupone para él la paz mundial, que Estados Unidos no puede ignorar, la Cámara de Representantes facultó al presidente Nixon a suministrar a Israel cualesquier arma que pueda necesitar, excepción hecha de las nucleares. Nada en este proyecto autoriza el envío a Medio Oriente de personal norteamericano.

Festejo a la señora de Rocha y de Bloch. Las damas rotarias agasajaron a sus socias que están en espera de la cigüeña, las señoras Lucila de Rocha y Nena Artola de Bloch, quienes próximamente se convertirán en mamás. El doble festejo tuvo lugar en la residencia de la señora María Elena de Coronel, quien preparó todos los detalles que dieron como resultado que la fiesta fuera espléndida y agradable para las homenajeadas y las invitadas. En una canastilla se depositaron los útiles regalos para los bebés.

30 de septiembre de 1995

Antidoping propicia autodenigración. El presidente del Congreso del Estado, Rafael Oceguera Ramos, pidió a los candidatos de todos los partidos a hacer campaña de altura e ideológicas y no de golpes bajos y criticó la propuesta de aplicarles examen antidoping “porque propicia la autodenigración, además de que no es válido hacer valer la cultura de la sospecha y la desconfianza”. “Todos los candidatos son gente comprometida con la sociedad, gente de trabajo, no tienen por qué comprobar que no son adictos”, dijo Oceguera.

Conexión en Los Pinos. México, D.F. Telmex confirmó que Othón Cortés, “segundo tirador” contra Luis Donaldo Colosio, habló dos veces, antes y después del crimen, a la residencia oficial de Los Pinos; con-cretamente a la oficina de prensa de la Presidencia del sexenio del ahora expresidente Carlos Salinas. Ha pasado tiempo y la sociedad mexicana reclama que se actúe con mayor celeridad y eficacia en las investigaciones y no se encubra a funcionarios públicos de alto nivel que estén inmiscuidos.

Se arman colonos. Cisjordania. Los colonos judíos están organizando una milicia de voluntarios para patrullar las calles cuando ejército israelí se retire, y el alcalde de Hebrón, un palestino, advirtió que el gesto podría provocar más violencia. Centenares de voluntarios se han presentado para formar parte de la milicia y planean tomar el control de las instalaciones militares que serán desocupadas por las tropas israelíes en la retirada estipulada en el acuerdo entre Israel y la Organización de Liberación Palestina.