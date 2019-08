Más obstáculos. Contrario a la prometida administración de puertas abiertas y completa transparencia, el gobierno morenista que en Mazatlán encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, parece poner cada vez más trabas a la rendición de cuentas. Y si no, juzgue usted: ahora, cada vez que un reportero intenta entrevistar a los directores y secretarios del Ayuntamiento, debe de esperar a que llegue algún trabajador de la Dirección de Comunicación Social para que grabe en audio y hasta video lo que pregunta el periodista y lo que responde el funcionario. De esa manera, ahora los integrantes del gabinete de gobierno niegan de manera sistemática la información a los periodistas sobre temas que les son incómodos, especialmente lo que tiene que ver con supuestas irregularidades.

Alcalde evasivo. A propósito de evasivas, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, llegó ayer al Ayuntamiento después de casi una semana de ausencia. El munícipe se fue a reuniones de alcaldes morenistas en Guanajuato y luego a Tijuana. Sin embargo, ayer se encerró en sus oficinas sin recibir a los representantes de los medios de comunicación que estaban al pendiente para preguntarle los beneficios que trae de sus últimos viajes fuera del estado, ya que su ausencia fue criticada por no haber avisado a los integrantes del cabildo, y menos a los integrantes del gabinete de gobierno, quienes ni siquiera sabían dónde se encontraba.

Nombramiento. Ante los ataques verbales que han hecho los presidentes municipales de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán contra periodistas y medios de comunicación, toma mucha relevancia la Comisión de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que fue creada desde hace más de un año, pero el gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha nombrado al coordinador. A pesar de que ha tenido muchas propuestas que fueron presentadas por organizaciones de periodistas y de derechos humanos, ninguno ha recibido el visto bueno, y en estos tiempos es urgente contar con estos mecanismos de protección y que haya un responsable que dé seguimiento a todos los casos que se presenten. El gobernador se comprometió a hacer el nombramiento en los próximos días, porque con los Gobiernos de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán se necesita de manera urgente activar esta Comisión.

Lo que mal inicia... El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, terminará su periodo a como lo inició: sin poder instalar una asamblea del Consejo Estatal, donde disponía a elegir a 90 consejeros estatales, días antes del cambio de la dirigencia estatal, por lo que los dirigentes municipales y militantes que apoyaron a Juan Carlos Estrada decidieron no acudir a la asamblea, y con ello no se logró el quórum legal para instalarla. Hay que recordar que al inicio de su periodo, hace dos años, Zamudio Guzmán tardó mucho en reunir al Consejo Estatal para elegir a los integrantes de la Comisión Permanente, y con ello elegir al tesorero del Comité Directivo Estatal, que después de muchos intentos y jaloneos finalmente lograron ponerse de acuerdo. Ahora, los panistas volvieron a darle la espalda a Sebastián Zamudio, de quien ya no quieren saber nada, y solo espera que se dé el cambio del presidente y secretario general, lo que representará una nueva etapa para el panismo sinaloense.

Nuevo PRI. Y hablando de nuevas etapas, el priismo en el país inició este domingo la era de Alito Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que para muchos priistas representa un respiro y una luz de esperanza para ellos, porque su relación con el nuevo dirigente nacional puede significar una oportunidad de volver a aparecer en las boletas en el año 2021 o de formar parte de la estructura partidista a nivel nacional. El reto es mayúsculo para Alito Moreno y el PRI, porque tienen que remar contra corriente y con muchas dificultades financieras por la reducción de las prerrogativas federales; y con una división interna muy grave que tendrán que sanar una vez concluido el proceso interno electivo con los militantes que decidieron continuar dentro del partido.