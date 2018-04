¿Más oxígeno a ICA?

Mañana el Grupo Aeroportuario Ciudad de México emitirá el fallo de otra obra relevante del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM): los dos edificios de servicios que suministrarán alumbrado, aire acondicionado, gas, agua, drenaje y otros servicios fundamentales para la operación de la terminal.



Desde hace varias semanas están caldeados los ánimos porque la española Elecnor se acercó a un grupo de panistas que le están haciendo la chamba de cabildeo. Traen de lobbista al senador Ernesto Ruffo, quien enfiló baterías contra ICA-Fluor, la que se ve como favorita para llevarse el contrato.



Elecnor presentó una oferta de tres mil 716 millones 232 mil pesos en números cerrados, contra una propuesta de cuatro mil 267 millones 339 mil pesos de ICA-Fluor, ambas sin IVA. La tercera postura es la de la mexicana Arendal, que asciende a cuatro mil 331 millones 803 mil pesos.

Los momios favorecerían a ICA-Fluor en lo económico, pero sobre todo en lo técnico. Para el caso del grupo que aún preside Bernardo Quintana sería ya el séptimo contrato que se les asigna. En el grueso de los demás, ciertamente, va en consorcio con otras constructoras.



ICA ya había ganado los contratos de construcción de un par de pistas, el edificio terminal, la cimentación de la misma, la construcción de los caminos de acceso, la red de distribución eléctrica de media tensión y más recientemente las plataformas de la terminal y el edificio satélite.

Quizás el oxígeno que el gobierno le está dando tras su salida del concurso mercantil es lo que más molesta a los panistas y demás competidores. Como sea, habrá que ver cuál es el fallo de mañana.



VERGARA ACUDE

Le decía a principios de marzo que Jorge Vergara enfrentaba una investigación por presunta evasión fiscal. Se habla de incumplimientos en el pago del ISR y la utilización de cuatro vehículos que operaron como retenedoras de pagos, a saber Construcciones y Edificaciones Guayangareo, Inserprof, Servicios y Técnicas Empresariales y Attrios. Le cuento ahora que la semana pasada el tapatío fue llamado a la Procuraduría Fiscal. Se reunió con su titular, Max Alberto Diener. ¿Será que al tapatío le están cobrando el abucheo de que fue objeto José Antonio Meade cuando acudió a un evento con empleados de Omnilife?



FARAH SE CUELA

Otra de Édgar Farah. No hace mucho le informé que los buenos oficios de Alejandra Lagunes surtieron efecto: logró que el dueño de 5M2 y el Grupo Editorial Expansión prestara sus oficinas de Insurgentes 313, en la colonia Condesa, como casa de campaña a José Antonio Meade. La novedad ahora es que ya se supo de quién era el avión privado en el que pillaron al secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, en su escapada a Aspen, Colorado. Pues sí: el Learjet 40 matrícula XA-USP que todavía está a nombre de un tal Jerry Faubert, es propiedad del mismo Farah. Se lo pasamos al costo.



VA PUNTARENA

El martes hubo consejo del patronato de la Casa México en España, que preside Valentín Diez Morodo. Ahí la responsable de ese proyecto, Ximena Caraza, no se hizo bolas y planteó que fuera un Puntarena el restaurante que operará en esa sede que tendrá estatus de embajada. El agraciado, Federico Rigoletti, no tuvo contrincantes. La Casa México está en un placete de unos tres mil metros cuadrados que donó hace tres años al gobierno mexicano la alcandesa de Madrid, Manuela Carmena Castrillo. El exaccionista de Grupo Modelo firmó un contrato de comodato a diez años.



ORTIZ MONASTERIO

Otra de las curiosidades que no pasó desapercibida en el cumpleaños 70 del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue el vino que decantaron los más de 200 invitados. Se trata de la cosecha de vino de México “Balero”, elaborado con uvas del Valle de San Vicente, Baja California. Este ensamble, cuya botella cuesta alrededor de 300 pesos, está elaborado con uvas Cabernet, Tempranillo y Merlot. Pero lo más importante del caso es que este vino pertenece a la familia Ortiz Monasterio, cercanísisimos a Claudia Ruiz Massieu, la secretaria general del PRI, próxima senadora, pero sobre todo sobrina de Salinas.



DEJA COFEPRIS

Pues con la novedad de que Juan Carlos Gallaga salió de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Era comisionado de Autorización Sanitaria y ya se había convertido en un lastre para el titular de ese organismo, Julio Sánchez y Tepoz, por las constantes quejas de la industria farmacéutica. Nosotros aquí le reportamos problemas con Roche, de Andrés Bruzual.



Y SALE DE PGR

El que también acaba de dejar su posición, en este caso la titularidad de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, es Crisógono Díaz, mejor conocido como “Quicho”. Es parte de los cambios que está implementando el procurador Alberto Elías Beltrán. Ya asumió a partir de esta semana el timón de la llamada UAIF José Merino, quien era subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales. Considérelo.