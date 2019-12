¿Más partidos políticos?

Más que grave se puede calificar la posibilidad que cuando menos cinco partidos políticos obtengan su registro para competir en las elecciones del 2021. La mayoría de ellos pertenecen a personas, organizaciones y familias que quieren seguir viviendo del dinero de la política, más bien del pueblo.

Durante varios sexenios la maestra Elba Esther Gordillo ha sido considerada el máximo referente de la corrupción, la transa y el mapachismo político; sin embargo, la semana pasada sus fieles servidores, Fernando González, su yerno, y René Fujiwara, su nieto, anunciaron que ya habían reunido los requisitos para convertirse en partido político. Sobre la línea que seguirá se especula mucho, dado que lo mismo se le vincula con el PAN que con Morena.

De sus antecedentes se desprende a pervirtió a la dirigencia magisterial que los trasladó de un lugar a otro del país como operadores electorales, “alquimistas”, primero al servicio del PRI y luego del PAN, ahora quiere volver por sus fueros. Aseguraba que había puesto el 1 por ciento que Felipe Calderón necesitaba para hacer su fraude electoral en 2006.

México Libre, de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, buscan la reelección en la presidencia, o al menos convertirse en diputados federales para protegerse con el fuero y no ser enjuiciados, y tienen en su haber que reunieron firmas falsas para el registro de Margarita el año pasado, y al final renunció porque no tenía apoyo popular. Ahora los acusan de llevar “acarreados” a las asambleas para registrar al partido. Pesa sobre ellos la escandalosa detención de Genaro García.

El PES, ligado inicialmente al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, supuestamente de corte religioso, no necesariamente cristiana, perdió el registro en la pasada elección y ahora regresa como regresa ahora como Partido Encuentro Subsidiario, refugiado a la sombra de la Cuarta Transformación.

Del Partido Colosista, que nada tiene que ver con Luis Donaldo, se antoja difícil que logre el registro. “Éramos muchos y a la abuela se le ocurrió tener otro niño”. Es el clamor de los mexicanos que rechazan la creación de nuevos partidos; sin embargo, se tendrán que aguantar.



Popurrí. Barrió parejo ayer en el ejido Felipe Ángeles el alcalde Billy Chapman: se lanzó contra todos los presidentes, incluido Andrés Manuel López Obrador. Que han descuidado la educación, no hay hecho las inversiones necesarias para impulsarla y por eso los planteles escolares se encuentran en condiciones deprimentes. Esto es sumamente grave, remata.



KILOMETRAJE. Más de 30 mil kilómetros recorridos y 200 escuelas visitadas reporta el secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía, quien desde que asumió el cargo se ha dedicado a visitar los planteles escolares para escuchar en forma directa las peticiones y necesidades. Ofreció que ya no habrá aulas de cartón.



MARAÑA. “Lo que se ve no se pregunta”. Como dijera un conocido cantautor, grande y tenebrosa está resultando la red de corrupción tejida por el exsecretario de Seguridad Genaro García que amenaza con lleva a la cárcel en Estados Unidos a expresidentes.