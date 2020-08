Más polarización

En lugar de amainar el conflicto, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la consulta ciudadana para determinar si se construye o no la planta de fertilizantes en Topolobampo arreció la pugna entre los que están a favor y los que están en contra del proyecto.

En sí, unos y otros siguen con sus posturas diametralmente opuestas para la consulta ciudadana.

Sin embargo, son más pocos los que avalan realizarla. Incluso, algunos que están de acuerdo en el proyecto de la planta en Topolobampo no ven con buenos ojos que mediante la votación se definan los proyectos de inversión. Rechazan la consulta, pero están de acuerdo con la planta.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Hay cosas que se pueden ir a consulta ciudadana, como lo propone el presidente López Obrador, pero algunas otras no se ven convenientes, como este megaproyecto de inversión que el Gobierno debe de aceptar si es que cumple con todos los requisitos o rechazarlo si no los cumple. Es con base en los estudios técnicos como se debe de resolver estos casos y no en votación, que incluso puede ser manipulada por alguna de las partes.

Se ve que, aunque se realice la consulta, el problema no se va a resolver, ya que los opositores a la consulta y a la planta van a seguir luchando legal y políticamente para que no se construya en el puerto.

En una palabra, saldrá sobrando la votación. Lo único que va a conseguirse es polarizar más la sociedad ahomense, en lugar de lograr que los ánimos se apacigüen.