Más problemas

Los padres de familia de la Escuela Primaria Nueva Creación, del poblado Luis Echeverría, amenazaron ayer con bloquear la carretera Internacional en protesta por las condiciones adversas en que reciben clases sus hijos.

Niños hacinados en una aula, otra que no tiene techo, en el calorón, son cosas que ya no toleraron los padres que se manifestaron ayer en la explanada de Palacio Municipal. No quieren esas condiciones de estudio para sus hijos.

Estos se sumaron a la rebelión de otros padres de diferentes escuelas que tienen tomadas por lo mismo. Ya llegaron a un límite en esta temporada de calor.

En algunos casos, las autoridades educativas hicieron promesas de solución, lo que no se ha cumplido. El problema, se dice, es la falta de recursos, no de voluntad.

Sea una cosa u otra, los niños ni los maestros merecen estar en las condiciones en que se encuentran. Lo que se requiere son aulas dignas.

Para ello, el gobierno debe de canalizar recursos para mejorar la infraestructura educativa y que esto no sólo quede en el discurso.