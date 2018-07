Más prudencia. A la que a todas vistas se nota que le hace falta una buena asesoría es a la presidenta municipal electa, Aurelia Leal López, luego de que primero se echara encima a los del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento diciendo que van a revisar sus salarios y prestaciones, lo que levantó una serie de protestas, entre ellas la del líder sindical Alejandro Pimentel Medina, y luego ayer tras conocer la noticia de que será Diana Armenta, y no Víctor Espinoza, quien le entregue la estafeta el próximo 31 de octubre, declaró que por lo visto hay personas a las que se les da mucho eso de echar mentiras y que Diana Armenta debió respetar su promesa de no regresar a la presidencia municipal si perdía la elección del 1 de julio. De continuar con esta tendencia de expresiones que no le abonan en nada al gobierno que encabezará, a Leal López le podría ir como en feria, pues simplemente hay que recordar de lo que simplemente es capaz el sindicato del Ayuntamiento.

Hacen cuentas. Se dice que socios del club Frayles de Guasave ya andan haciendo cuentas tras cerrar la pasada temporada del Cibacopa y la situación no es nada halagüeña. Prueba de ello es que en los próximos días darán una rueda de prensa para informar a la afición qué pasará con el equipo para la temporada 2019, pues aunque siempre han tenido el respaldo del gobierno municipal, para nadie es un secreto que las últimas campañas las han sacado a gritos y sombrerazos en lo que al factor económico se refiere. Será interesante saber qué decisión toman, pues de solicitar permiso a la liga se quedaría el municipio sin equipos profesionales, lo que es un retroceso indiscutible, pero bueno, tampoco quienes invierten en estos negocios pueden irse a la ruina solo por brindar espectáculo a unos cuantos.

Seguirán esperando. Donde por más que se ocupa no han logrado de hacerse de más equipo de buceo es en el Honorable Departamento de Bomberos, donde pese al esmero y compromiso que tienen los elementos con la ciudadanía, no se ha logrado equiparlos como se debería, una necesidad que no se ha convertido en prioridad de las autoridades, quienes pese a tener conocimiento de las necesidades del cuerpo de rescate esto no ha tenido un impacto positivo, al no conseguir equipo elemental como quisieran, y todo para el servicio de la ciudadanía, a quienes atienden a cualquier hora y sin cobrarles un solo peso.

Hartazgo. Los que ya no aguantaron más y decidieron irse a plantar al Ayuntamiento fueron vecinos de la colonia Lomas del Mar, quienes desde hace más de cinco meses dicen que se han visto trastocadas todas sus actividades al iniciarse trabajos de pavimentación en cuatro vías y no los han concluido en el tiempo y forma que se les habían dicho. Ante el desespero y ver que no se presentaban a trabajar en las obras, hace meses decidieron abrir la circulación en dos calles, pero pasaron unos cuantos días y de nuevo se pusieron manos a la obra. Pero ahora ya tienen un mes que no se presentan a trabajar, por lo que no les quedó de otra y con pancartas en mano llegaron hasta el Ayuntamiento, donde los atendieron y aun con respuestas a medias, dijeron quedarse conformes, porque hay acuerdos de pronto abrir la circulación en dos calles, pero mientras eso pasa, a seguir batallándole.