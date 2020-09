Más que claro el proteccionismo a Billy Chapman

Impunidad. Dicen que con el caso de Pável Castro Félix, a quien el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sacó adelante violando la ley con la complicidad de la mayoría de los regidores para que siga un periodo más como titular del Órgano Interno de Control, los ahomenses acabaron de comprobar el proteccionismo que le brindan los dirigentes petistas y priistas. Es por eso que Chapman hace y deshace con toda impunidad. Ya al dirigente estatal y municipal del PRI, Jesús Valdés y Dulce María Ruiz, como al líder del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, no les queda públicamente desgarrarse las vestiduras en contra de Chapman porque la simulación está acreditada al apoyarlo en las votaciones en Cabildo. Incluso, en el Congreso del Estado pasa lo mismo. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix, se salió por la tangente al hablar del caso, lo que demuestra que están comprometidos hasta la médula. Con los priistas a su favor y una ala morenista en el Congreso del Estado, Chapman está blindado para lo del juicio político. Pero algunos sacan a relucir que el costo lo tendrán en las urnas el próximo año el PT, Morena y el PRI.



Por partida doble. El caso dio pauta para que algunos se posicionen en la sociedad que los catapulten para las candidaturas en sus partidos. Por ejemplo, el que revivió es el regidor pasista Fernando Arce, quien les dio cátedra a los demás regidores. Les demostró que si aprobaban la designación de Castro Félix iban a violar la ley. Incluso, al regidor panista Alfonso Pinto le pegó una trapeada en forma elegante. Arce hizo un video de su participación con el logo del PAS que ya lo puso a circular: se promueve él y su partido como una opción viable en el 2021 ante el desencanto de los partidos que apoyan a Chapman. Incluso, va a interponer un amparo por sí mismo.



Al litigio. La síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites no tardó mucho para actuar. Ya interpuso la denuncia en contra del alcalde Chapman y los regidores que lo apoyaron en el caso de Castro Félix. Esto fue en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa bajo el cargo de violencia política, lo que en esa instancia ya conocen a la perfección porque a esos mismos ya los sentenció. No solo eso: Valenzuela Benites también prepara una demanda penal. Sin embargo, a muchos extraña que no contemple interponer una denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa para la nulidad de la designación que debería ser el punto prioritario para restituir la legalidad. ¿De qué sirve que vaya al Tribunal Electoral si las resoluciones no tienen mayor trascendencia para nulificar en menor tiempo y contundencia la designación? Lo mismo ocurre por vía penal. ¿Entonces?



Ruido. El hecho de que Verónica Menéndez participe con el Frente Nacional Anti-AMLO, que pide la renuncia de Andrés Manuel López Obtrador, ¿le afecta o no a su hermano Antonio que aspira a la candidatura a la alcaldía de Ahome por Morena? Unos dicen que sí y otros que no. Por cierto, dicen que otro mochitense apareció en el plantón de Frena en la avenida Juárez en México: se trata de Paúl Velázquez, pero fue de provocador.



Ni cosquillas. Los indígenas de Ohuira alineados con el gobernador tradicional Felipe Montaño agarraron parejo: en una asamblea desconocieron a Teodoro Castañeda como el sustituto y a Librado Bacasegua como presidente del Consejo Estatal de Cobanaros en Sinaloa. Para lo que le hace a Bacasegua. Lo que sí le podría es que el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid, lo deje abajo con los apoyos y más cuando ya le ha prestado ciertos servicios, como el traicionar a la líder indígena Reynalda Leyva. ¿O no?