Más quejas por falta de pagos, ahora en el sector de la salud

Los que ya están cansados de no recibir los pagos correspondientes al fin de año son los trabajadores del área de la salud, pues el día de ayer se plantaron en paro laboral todos los centros de atención y hospitales del estado bajo las demandas incumplidas, como aguinaldos, uniformes, pagos a terceros y vales de productividad y asistencia perfecta, por lo que exigen al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, que les dé la cara para una solución. Si te encuentras en el mismo problema, comunícate con Encinas Torres a los números (667) 714 15 50 o (667) 758 70 00, Ext. 2234.

> Pa’ que les den su regalito de Navidad

Urgen unos buenos tinacos, de esos gigantes y que llenos de magia, pa’ la raza de El Ombligo, en El Fuerte, pues nunca han tenido los servicios públicos que deben tener, como el agua y el drenaje. Y aunque el municipio ya les colocó la tubería, nomás no les han conectado nada, mientras los pobladores sufren de sed y de hambre, pues el único sustento es la pesca y a veces no hay chamba. Si usted sabe dónde encontrar uno de estos tinacotes, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), Javier Soliz, al (698) 893 03 48, pa’ que se dé por enterado y acuda a solucionar el problema de ese ejido de inmediato.

> Una chambita

¿Sabes sobre modales y modulación de voz? ¡Esta chamba es para ti! Tránsito Municipal en Guasave está buscando quién les dé unas clasesitas a todos los agentes, quienes en su afán de sacar pa’ los refrescos, se portan intimidantes y hasta amenazantes con los conductores. Quien logre la nada fácil tarea, será recompensado por la sociedad, además del dinerito que la corporación ofrece por el ‘jale’. Interesados, favor de echar la llamada al ‘chaca’ de Tránsito, Manuel Blanco Moreno, al tel (687) 872 18 18.

> Gran oportunidad

Si quieres armar un buen negocio con la venta de camiones, en Guamúchil tienes un chance, pues desde hace tiempo se viene diciendo que las unidades del transporte urbano no alcanzan pa’ cubrir todas las rutas y, no conforme con eso, aparte muchos de los que hay circulando están toditos amolados. Si te interesa amarar trato, márcale al delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez, al (673) 734 42 28.

> No hay quién los proteja

La raza de las diferentes colonias de Mazatlán ya está harta de los ladrones. En la Chuy García, Fuentes del Valle y Urbi Villas, por citar algunas, el robo a domicilio se ha disparado, y pese a que denuncian a la Policía, estos llegan tarde. Los habitantes ya no saben a quién acudir. Ya están buscando al ‘secre’ de Seguridad Pública, Ricardo Olivo, pa’ exponerle el problema, pues no es posible que la autoridad descuide a la población por proteger a los funcionarios, con los pocos policías que hay. Si ven al ‘secre’, díganle que se dé una vuelta por las colonias, o márquele al (669) 980 37 32, en el Palacio Municipal.