Más recortes a la pesca. Era un secreto a voces. Ahora ya es oficial. El comisionado de Conapesca, Raúl Elenes, reconoció que el ajuste presupuestal del 35 por ciento afectará a por lo menos 19 programas pesqueros. Algunos tendrán que desaparecer. Otros serán reducidos al máximo. El caso es que en el presupuesto acordado por la Cámara de Diputados, con la mayoría morenista, se redujo con 651 millones los recursos que se destinarán para el sector pesquero. ¿Y todo ese dinero, a dónde irá? No es necesario ser un mago y tampoco un experto en la materia. Al presidente López Obrador poco le importa lo que genera el sector pesquero en la economía nacional. O tal vez lo ignore. En el 2016, México produjo 1.6 millones de toneladas de productos pesqueros. Con datos oficiales de Conapesca se anunció que en 2018, México se colocó como líder en la producción pesquera en Latinoamérica y generó ingresos por 35 mil millones de pesos. Si esto no es importante. Entonces qué es. La desaparición de programas de fomento a la pesca seguirán el camino de los 5 mil millones de pesos que desaparecieron y que eran destinados para la promoción turística nacional e internacional de nuestro país. Poco importó también poner en riesgo la derrama de 22 mil millones de pesos anuales provenientes del turismo. Curiosamente, pesca y turismo son dos de las cuatro actividades principales de Sinaloa. Las otras dos son el campo y la ganadería, igualmente afectadas por el presupuesto. Contra todo esto, se tendrá que batallar y buscar que la economía sinaloense no resulte afectada por las decisiones del gobierno morenista.

Golpea y luego soba. ¿A quién pretende engañar el alcalde de Mazatlán? Primero se lanzó con todo en contra del proyecto turístico “Camino al Mar”. Por el coraje (aunque otros dicen odio) en contra del empresario Rodolfo Madero. Y ahora que el empresario le ganó en los tribunales y después de 20 días que permaneció paralizada la obra con sus grandes pérdidas económicas, el alcalde le pide al empresario que se olvide de todo. Que es buena onda. Que se sume a trabajar por Mazatlán. ¡Queeé! Como comentara, y bien, el exalcalde Gerardo Rosete, que tuvo como asesor nada menos y nada más que al “Químico” Luis Guillermo Benítez, “él es un caso perdido...Enloqueció...Saldrá de la Presidencia sin amigos y hasta quizás se tenga que ir de Mazatlán por todo lo que está haciendo”. Si el empresario Rodolfo Madero le cree al alcalde, pues allá él. Pero es seguro que le volverá a “pegar”, para hacer sentir que él es el que manda en Mazatlán.

El 2020, un año difícil. Si la falta de apoyos federales continúa en el 2020 como sucedió en el 2019, en Sinaloa será un año difícil. El presupuesto autorizado por los diputados federales para Sinaloa fue de 55 mil pesos, que su mayor parte se destina para el gasto operativo. Para la nómina y pagos al sector educativo y salud. Pero si algo domina el gobernador Quirino Ordaz Coppel es el tema de las finanzas. Será un interesante reto para Quirino el operar con un presupuesto ajustado. Ya dijo que habrá de priorizar los temas sociales y de infraestructura. Hasta hoy parece evidente la buena relación entre Quirino y el presidente López Obrador. Pero como dice la máxima popular: Amistad que no se refleja en la bolsa...No es amistad.