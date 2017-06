Más señalamientos. Mucho se ha cuestionado el trabajo de la directora de Bienestar Social, Blanca Sánchez, quien en muchas colonias de Mazatlán ha sido acusada por los ciudadanos de que no se les atiende en esa dependencia o que los traen de vuelta en vuelta. No solo por eso es señalada, también por la contratación de decenas de gestoras a las que supuestamente se les paga más de mil 600 pesos y no faltan a las sesiones de cabildo. Hasta el momento, Sánchez no ha informado si el contrato de estas lideresas de colonias tiene intención de ayudar a los habitantes.

No conoce su puesto. Nos cuentan que Judith Ornelas Hernández, directora del Instituto Municipal de la Mujer, está más enfocada en realizar funciones de desarrollo económico que en coadyuvar en la problemática que afecta a las mujeres en Mazatlán en relación con la violencia intrafamiliar. Se necesitan más acciones de prevención en asentamientos donde hay mayor problemática y ahí es donde debe enfocarse la directora de Immujer. Trabajar a largo y mediano plazo es bueno y necesario, pero se deben atender los casos urgentes, como el caso de la joven Ana que murió quemada y a quien el immujer poco o nada le ayudó.

Asustados. La alegría que manifestó la mayoría de las personas por el primer aguacero en el municipio de Rosario no la compartieron vecinos de la comunidad de Laguna de Beltranes, que han empezado a rezarle cada quien a su santo para que este año el agua no llegue a las casas, pues no creen que el muro de grava que ellos mismos construyeron aguante mucho tiempo las aguas del Baluarte. Piden a las autoridades municipales que representa el presidente Manuel Antonio Pineda que les informen sobre los avances para la construcción del muro, o si no que se gestione lo antes posible para ya no estar viviendo con este temor.

Le ganan la oficina al alcalde de Concordia. Pues resulta que el alcalde de Concordia, Felipe Garzón, se quedó sin oficina ya que miles de termitas terminaron con la madera que había en el lugar. En estos momentos, el alcalde está gobernando desde los pasillos. Pero no solo eso está afectando al presidente municipal, el temor está a flor de piel en esa localidad debido a la violencia que se ha presentado en los días recientes, y como dicen muchos habitantes de la cabecera municipal, antes los hechos violentos se presentaban en la sierra y hoy los asesinatos ocurren a todas horas y en cualquier lugar.

La incógnita. Ayer se inauguró la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, de la colonia Salvador Allende, en Mazatlán, evento que encabezó el alcalde Pucheta. El munícipe señaló que la obra se realizó con recursos públicos y tuvo un valor de un millón 560 mil pesos, pero una vecina lo desmintió y dijo que ese dinero que se invirtió en la obra fue recaudado desde la administración pasada por los habitantes que residen por la referida calle. Pucheta solo se limitó a decir que el dinero se obtuvo del pago predial. Entonces, si así fue, ¿dónde quedó el dinero que dicen los vecinos que se recabó?