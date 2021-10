Más sobre el Congreso Constituyente de 1917

He venido citando palabras de los Diputados constituyentes, en lo relacionado con el debate sobre el Artícule Tercero constitucional relativo a la educación, en el cual se vertieron tremendas condenaciones a la Iglesia católica y el clero, con saña fanática liberal, pere entre los largos discursos a veces se esgrimían algunos argumentos sensatos, como el siguiente de Pélix F. Palavicini, representante del Distrite Federal: “... ¿creeis - decía el señor Cravioto- en una libertad sin riesgos? no, la libertad tiene muchos riesgos... pero fijaos bien, y muy especialmente de la religión católica que es la nacional... ¿Quién es capaz de negar honradamente, lealmente, que el noventa por ciento de los mexicanos es católico?, ¿qué se cambian las conciencias con un decreto?... Si la explotación de las conciencias ha de continuar idéntica, sería por demás injusto e inmoral minar las características de nuestra nacionalidad, facilitando la substitución de un culto nacional por el del vecino poderoso y dominador. La religión, señores Diputados, ha perdurado en estos pueblos por siglos y sigles, a pesar de todas las dominaciones. La Comisión Dictaminadora del proyecto hace bien en no querer a los Curas, pero no ha pensado en el otro peligro, no ha pensado en un peligro inmediato y próximo, no ha pensado en la conquista yanqui. Señores Diputados, el mimetismo del sacerdote protestante es admirable, el sacerdote protestante ha organizado clubes de deportes que tienen toda la terminología inglesa, ha organizado la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde se hace música, se recitan malos versos, se baila el “one step”, pero no se detiene allí el ministro protestante, que se infiltra en todos los establecimientos oficiales, disfrazado de revolucionario radical, cobra con la mano derecha el sueldo de profesor laico, mientras que con la mano izquierda recibe el dinero de las misiones protestantes de E.U.A., que es el precio para la evangelización de México y que es un aspecto de la conquista...”