Más sobre las mujeres

audima

Ahora cito palabras del padre Raniero Cantalamessa, OFM, sobre el papel de la mujer en el mundo y en la Iglesia: En sí, la presencia de las mujeres junto a Jesús el crucificado y el resucitado, contiene una enseñanza vital para nosotros hoy.

Nuestra civilización, dominada por la técnica, tiene necesidad de un corazón para que el hombre pueda sobrevivir en ella, sin deshumanizarse del todo. Debemos dar más espacio a las “razones del corazón” si queremos evitar que la humanidad vuelva a caer en una era glacial.

Sabemos muy bien que la felicidad o la infelicidad en la Tierra no dependen tanto de conocer o no conocer, sino de amar o no amar, de ser amado o no ser amado. El conocimiento se traduce automáticamente en poder y el amor se convierte en servicio; por eso la gente es tan ansiosa de aumentar sus conocimientos y tan poco interesada en aumentar su capacidad de amar.

Una de las idolatrías modernas es la del “IQ”, el ‘coeficiente intelectual’, que se mide de varias maneras, pero nadie se preocupa de medir el “coeficiente del corazón”, aunque, sin embargo, sólo el amor redime y salva, mientras que la ciencia y la sed de conocimiento, solas, pueden llevar a la condenación.

Después de tantas eras que han tomado nombre del hombre, como el Homo sapiens, es deseable que se abra por fin, para la humanidad, una era de la mujer, una era del corazón, de la compasión y que esta tierra deje ya de ser la pequeña tierra que nos hace tan feroces.

Leer más: Actos inmorales

La mujer puede contribuir a salvar a la sociedad de algunos males arraigados amenazantes: violencia, voluntad de poder, aridez espiritual, desprecio de la vida. Pero hay que evitar el error gnóstico de que la mujer debe dejar de ser mujer y transformarse en hombre. Algunas mujeres han creído necesario asumir actitudes masculinas o minimizar la diferencia de sexos.