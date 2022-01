Más tardó en lanzarse la convocatoria para síndicos que saberse los que tienen el sello de Vargas Landeros 

audima

Por adelantado. Algunos ya los traen, pero otros se mueven para juntar los requisitos de la convocatoria que fue expedida para el plebiscito del 6 de febrero tendiente a la designación de los nuevos síndicos en Ahome. Los aspirantes tienen que recabar 300 firmas para registrarse desde hoy hasta el 26 del presente mes. Algunos lo han tomado con reserva por el problema de la pandemia, pero otros están decididos a participar con todos los riesgos: el de contagiarse de covid y perder porque los que saben de esto dicen que la elección ya está decidida por adelantado. Quienes traen el apoyo oficial y alianzas con los grupos de poder en las sindicaturas son Sandra Leyva, en El Carrizo; Karina Valdez, en San Miguel; María de Jesús Castro, en la Central; Santiago García, en Ahome; Ramón Urías, en Higuera de Zaragoza, y Herminio Balderrama, en Topolobampo. Todos tienen el sello nítido del alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Opciones. Por eso, muchos ven que es una tarea titánica la que van a realizar algunos aspirantes a síndicos. Por ejemplo, Georgina Lozano, ligada al Partido Sinaloense, ya hizo pública sus aspiraciones de ir por la sindicatura de El Carrizo, al igual que Rogelio Apodaca. En Higuera de Zaragoza, Gonzalo López, mejor conocido como “El Tumbado”, alardea que se va a registrar, así como otros en las demás sindicaturas. El problema de estos es que se van a enfrentar a toda una maquinaria que algunos reconocen que les va a pasar por encima, pero que al pueblo tienen que darles otra opción. Y ellos lo van a ser.

Las promesas. Los que visualizaron que la Asamblea Informativa de la Reforma Eléctrica en esta ciudad iba a ser para el lucimiento y protagonismos de los hombres de la primera línea de la 4T parece que no se equivocaron. Además, las promesas no faltaron como esa del gobernador Rubén Rocha Moya de que con la reforma las tarifas de energía eléctrica van a bajar. Lo mismo siguen diciendo con lo de la gasolina. E Ignacio “Nacho” Mier, coordinador de los diputados federales morenistas, no se quedó atrás. El evento fue para la pasarela de los encumbrados del momento morenista. Incluso, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, hasta pagó en redes sociales una campaña para posicionar su presencia en ese foro. De que los hay, los hay.

Pérdida de tiempo. Algunos líderes de los productores están exigiendo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que se desista del recurso de revisión a la sentencia en un amparo para que haga la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, como lo mandató el juez de distrito. Gane o pierda el recurso de revisión lo más seguro es que la consulta la tendrá que hacer, por lo que solo ven una pérdida de tiempo que corre en contra de los productores por el aumento excesivo de la tonelada de amoniaco. Cuestión de lógica.

Consumado. La resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en favor del triufo de Roxana Rubio Valdez por la dirigencia estatal del blanquiazul revivió la pugna entre los panistas de Ahome porque esta tiene sus partidarios, pero Verónica Montaño, su contrincante, también. Los seguidores de esta aseguran que con la determinación se consuma “el triunfo del morenismo” en el PAN. Dicen que el gobernador Rubén Rocha tiene ya en sus manos ese partido.