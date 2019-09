Más transparentes. Ayer en Sinaloa las autoridades municipales presumieron con orgullo que los directores y subdirectores participaron en una conferencia con el fin de que estén enterados de las nuevas disposiciones en lo que a transparencia y reserva de datos personales se refiere. Dicha conferencia fue impartida por el síndico procurador, Rolando Mercado, quien les habló de la importancia de dotar de información a la ciudadanía que así lo requiera. Y es que el miedo no anda en burro, considerando la fuerza con la que les podrían llegar las auditorías a los municipios que no cumplan con dichas disposiciones. La pregunta es si en realidad están dispuestos a mostrar cuentas claras y transparentes a la sociedad por aquello de que al director de la administración pasada se le requirió información vía solicitud de acceso a la información pública y simplemente no respondió.

Puntos negativos. Mal liberan las instalaciones de una escuela cuando ya es otra la que está tomada, en la mayoría de los casos el causante de la inconformidad es la infraestructura deficiente de los planteles. Esto es el resultado de muchos años de abandono, mismos que ahora están pasando factura. Sin duda es arduo el trabajo que se tiene que hacer desde el Isife, el detalle es que hay quienes dicen que literalmente no alcanzan los vivos para enterrar los muertos, y es que aunque cuentan con recursos, las necesidades los han rebasado. Aquí el detalle es que la brecha fue abierta desde hace algunos años, cuando se dieron cuenta que es mediante esta medida de presión la manera más efectiva en las que les pueden atender y dar respuesta a su demanda.

¿A qué costo? Por otro lado, la situación que se está viviendo en la comunidad de El Varal es muy delicada, aunque la problemática no es nada nuevo, lo cierto es que en las últimas semanas ha tomado relevancia. Las empresas cribadoras que laboran en el río, extrayendo material pétreo, están causando deforestación y dejando un impacto ambiental considerable, sin embargo, aunque la afectación es evidente, la población está dividida entre quienes defienden la permanencia de esas empresas y quienes piden que dejen de operar. Los defensores del particular señalan que se trata de una empresa que ha traído beneficios en cuanto a trabajo y mejoras para la comunidad, mientras que los otros señalan que eso no vale nada, pues los están dejando sin árboles y consumiendo la ribera del río.

Juntan firmas. Siguiendo con el problema de las cribas, ayer vecinos de El Varal acudieron al Palacio Municipal con un oficio en el que presentaron 500 firmas, pidiendo con ello la destitución del comisario Damián Cruz, al señalarlo de actuar por conflictos propios en contra del personal de las cribas, sin importarle que el pueblo está a favor de que permanezcan en la comunidad. A decir de quienes exigen que el funcionario sea cesado del cargo, Damián Cruz refiere que la empresa está dañando al medio ambiente con los trabajos de extracción, y de manera constante busca la forma de exigirles que se retiren, aún cuando el encargado de dicha empresa ha mostrado los permisos en regla. Los habitantes de El Varal comentan que estas acciones del comisario afectan al pueblo, pues las cribas han apoyado el crecimiento y desarrollo del lugar, al mejorar las condiciones de los planteles educativos, de las calles del lugar, además de otros apoyos que han brindado para todos. El lunes tendrán una reunión con el secretario de la comuna, donde buscarán que se proceda de inmediato, pues la construcción de una preparatoria está detenida a causa de los problemas que el funcionario mantiene con esas empresas.