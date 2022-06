audima

HISTORIA EN EL DEBATE

1 de junio de 1972

Caen sobre más tierras. Grupos de campesinos, dirigidos por estudiantes de la UAS, “se posesionaron” de terrenos del Campo Teresita, propiedad del señor Reynaldo Ramos, ubicados al sur de Ruiz Cortines, junto a la carretera Internacional. Los campesinos llegaron y desalojaron a un reducido grupo de trabajadores que efectuaba labores en el campo, procediendo a levantar una carpa, junto a la cual izaron la Bandera Nacional. Se tiene conocimiento de otro terreno tomado, mas no su ubicación ni propiedad.

Matanza en Israel. Tel Aviv. Israel anunció que considera al Líbano responsable de la matanza perpetrada en el aeropuerto internacional de Lod, dado que Beirut ayudó a los guerrilleros árabes que planificaron tales ataques y entrenan a los elementos encargados de ejecutarlos. Tres maomistas japoneses, que se encontraban en la lista de prisioneros que liberó Israel ayer a cambio de tres soldados israelíes en manos del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, mataron e hirieron a más de 100 personas en una serie de explosiones y disparos durante el ataque en dicho aeropuerto.

Solo uno de ellos sobrevivió a la respuesta armada de la policía e informó que habían sido entrenados en un país árabe. Informes controversiales fijan la cifra en 20 muertos y más de 80 heridos, los cuales se encuentra en estado delicado. La primera ministra israelí, Golda Meir, mencionó el regocijo de El Cairo y Beirut ante el "delito de homicidio premeditado" perpetrado en Lod, pero "siempre hemos encontrado un remedio para las cosas y las actividades de los guerrilleros".

Aniversario de Gilda Compeán. Muchas felicidades le desearon a la bonita y simpática Gilda Compeán Osuna, por haber celebrado otro año más de vida. Gilda es una de las más preciadas joyas del tesoro familiar de los señores Roberto Compeán y Leovy Osuna de Compeán, quienes se convirtieron en anfitriones del festejo que tuvo lugar en su residencia. Las compañeras de Gilda del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz se pusieron de acuerdo para ir en grupo a felicitarla, llevándole presentes y buenos deseos que ella mucho agradeció.

1 de junio de 1997

Justicia por mano propia. Cansados por sufrir tantos robos y que las autoridades correspondientes no actúen, ganaderos de la región del Évora anunciaron que adquirirán armas para proteger por sí mismos su patrimonio. El hecho parece en primera instancia algo natural y obvio ante el crecimiento del abigeato en la entidad. Pero las consecuencias podrían resultar catastróficas, ya que las armas tendrían que ser adquiridas en el mercado negro, y los narcotraficantes podrían aprovechar esta situación para portar armas sin permiso, alegando ser ganaderos.

Un fracaso programas de seguridad. México, D.F. Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República, dijo que los programas gubernamentales en materia de seguridad pública han fracasado porque no hay continuidad en las acciones y se registran constantes cambios de mandos y de políticas. Explicó que esta es una de las mayores perversiones del sistema, por lo que los mexicanos vivimos en un país donde las medidas de seguridad público no funcionan y las prácticas corruptas no se han corregido y, en cambio, la delincuencia crece y se organiza.