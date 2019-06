Matrimonios. Los integrantes de la comunidad lésbico-gay en Sinaloa no desistirán hasta que el Congreso del Estado apruebe los matrimonios igualitarios, y en los próximos días presentarán los recursos legales de inconstitucionalidad para que el Poder Legislativo del estado acate la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el respaldo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aunque algunos legisladores han afirmado que sus interpretaciones de la resolución de la Corte es que debían atender este tema, pero en ningún momento los obligaba a que legislaran a favor. Los integrantes de la comunidad LGBTTTTI+ se dicen traicionados por los diputados locales y hasta por el gobernador Quirino Ordaz Coppel; pero principalmente por la legisladora Karla Montero Alatorre, quien encabezó la causa en el Congreso, pero faltó a la sesión donde se votó. En su defensa, la diputada finalmente dio la cara, y aclaró que padece atrofia muscular degenerativa, lo que no le permitió estar presente en la sesión ordinaria del martes por acudir a una cita médica a la Ciudad de México. En los últimos tres días, Montero Alatorre ha sido el principal blanco de las críticas, porque la comunidad LGBTTTTI+ contaba con su voto, aunque de todas maneras no hubiera sido aprobado, porque el resultado sería 19 a favor y 20 en contra.

Vuelta. En el grupo parlamentario de Morena también buscan la manera legal para aprobar los matrimonios igualitarios. La coordinadora morenista ha insistido en analizar la vía legal para responder a la decisión. En contraparte, el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, respondió que el PRI ya le dio vuelta a la página en el tema del matrimonio igualitario, y ahora se enfocará en otros temas que están pendientes; y dejó en claro que ellos siempre afirmaron que su votación sería pareja.

Proceso. Y los morenistas buscan cobrar la factura por el fracaso de su bancada en el Congreso del Estado. La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena inició un proceso de oficio en contra de los legisladores locales Flora Isela Miranda, Mariana de Jesús Rojo, Apolinar García, Jesús Palestino, Rosa Inés López y Fernando Mascareño por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios en Sinaloa.

Operado. Desde hace dos semanas, el diputado local por Morena y líder agrícola, Ocadio García Espinoza, se recupera de un infarto que sufrió, y que lo ha mantenido delicado de salud en el hospital del Issste. En los próximos días, el legislador será sometido a una operación en un nosocomio de la Ciudad de México, por lo que continuará ausente en las sesiones del Congreso del Estado, y se desconoce el tiempo que tardará en recuperarse. Y como ha pasado poco tiempo, y por solidaridad con su compañero, en el Legislativo estatal no han pensado llamar al suplente de Ocadio García para que ocupe su lugar mientras atiende su problema de salud. Los buenos deseos de sus compañeros es que la operación sea exitosa y se recupere pronto.

Panistas. Una vez más, Adolfo Rojo Montoya buscará mantener el control del PAN en Sinaloa, pero ahora lo hará de manera directa, al competir por la presidencia del Comité Estatal de Acción Nacional. Ayer por la tarde, el exdiputado local y exdirigente estatal panista solicitó su registro, en fórmula con Óscar Tirado Tirado como secretario general. El pasado sábado se registraron Juan Carlos Estrada como presidente; e Ivanovich Gastélum Vega como secretario general. Desde hace varios años, Rojo Montoya ha ejercido el control del partido, aliado con el legislador local Jorge Villalobos Seáñez; y actualmente es asesor de la diputada panista Roxana Rubio Valdez en el Congreso del Estado. Por su parte, Estrada ha sido dirigente municipal, regidor, tesorero, alcalde de Choix y diputado local por ese municipio; y en el anterior proceso interno del PAN compitió junto con Alejandro Higuera, pero perdieron ante Sebastián Zamudio y Loar López. Ahora el tiro directo será entre Adolfo Rojo y Juan Carlos Estrada, en busca del control del Comité Estatal y de las candidaturas de representación proporcional, que es lo más preciado para los panistas, que han perdido rentabilidad para ganar elecciones en Sinaloa en los últimos procesos electorales.