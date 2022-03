Mayra Osorio va a ir con el ministerio público a ver el avance de las denuncias

audima

La resolución. Algunos opositores a la planta de fertilizantes en Topolobampo empezaron a festinar la resolución que está perfilada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán lo subieron a las redes sociales como un logro porque se confirma la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito en la que se deja sin efectos la Manifestación de Impacto Ambiental de la planta de fertilizantes. Sin embargo, la óptica que tienen está sesgada porque solo ponen el foco de atención en esa parte y no es su conjunto. Y es que el juez de distrito dejó sin efecto la MIA porque no se hizo la consulta indígena, pero en ningún momento cancela el proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Por el contrario, el juez le ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar la consulta indígena, que es lo que está perfilando el ministro Pérez Dayán en la confirmación de la sentencia. Y es cuando los opositores, cada vez menos, se van a pegar la desilusionada de su vida. Y es que hay muchos que consideran que el resultado va a ser similar a la consulta ciudadana que se hizo en noviembre pasado.

De inmediato. Antes de que otra cosa suceda, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Raúl Pérez Miranda, ordenó dar de baja al encargado de la planta de agua potable Las Isabeles tras su detención armado y en estado inconveniente. Algo estaba pasando porque pasaban los días y no se tomaba la decisión. Dicen que se iban a esperar hasta que hubiera sentencia de algún juez. Sin embargo, el alcalde Gerardo Vargas Landeros sentenció este fin de semana que si no había sido dado de baja el empleado daría de baja al funcionario que no lo ha hecho. Y de inmediato Pérez Miranda anunció la rescisión del contrato del trabajador.

Flojitos y cooperando. Por cierto, Pérez Miranda parece que pasó la aduana con los dirigentes sindicales de la paramunicipal en el tema del pago de las horas extras. En la negociación con el líder sindical Alberto Meza y los suyos acordó hacer un movimiento de horario a los trabajadores. Este es el primer paso para llegar a crear el turno vespertino, a lo que hay resistencia entre los trabajadores sindicalizados. La misma postura tenían con el cambio de horario, pero ya flexibilizaron su posición.

Los tiempos. Dicen que el conocido abogado Jesús López Leyva anda con una sonrisa de oreja a oreja. El motivo es porque acaba de recibir un reconocimiento de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística por su gran trayectoria. El presidente de la organización, Alejandro Hernández, le extendió el nombramiento que López Leyva presume en el buen sentido de la palabra. Muchos añoran los tiempos en que López Leyva fue presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, ya que la organización estaba al servicio de la sociedad y era contrapeso del poder. Ahora los líderes de la organización no dan un paso si no llevan ganancia.

Más ruido. Si el guión se cumple, la síndica procuradora de El Fuerte, Mayra Osorio, irá hoy o en la semana con el ministerio público para conocer los avances de la investigación que se supone realiza tras las denuncias penales que interpuso por las irregularidades que se encontraron en el manejo de los recursos públicos de funcionarios de la pasada administración de la exalcaldesa Nubia Ramos. Incluso, hay la posibilidad de que Osorio interponga más denuncias porque se han encontrado presuntamente más irregularidades. Esto tras que el alcalde Gildardo Leyva le atizara a la olla en el tema en el que en el fondo deja mal parada a la exalcaldesa. Lo que no dicen es que si la exalcaldesa está en “la polla” o no.