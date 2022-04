Mazatlán, a reventar; playas y malecón, abarrotados; autoridades, rebasadas

audima

Mazatlán, a reventar. Miles de turistas abarrotan Mazatlán. La Semana Santa disparó la presencia de bañistas en todas las playas. Los hoteles están prácticamente llenos. Solo se recibe a huéspedes con reservación. Por ese motivo, en Durango se pedía que no viajaran a Mazatlán si no tenían reservación hotelera. Porque aseguraban que ya no había cupo. Las playas, llenas por la mañana y por la noche. El malecón repleto de vehículos que prácticamente hacían imposible la circulación. También cientos de personas caminando por el malecón, eso sí, cerveza en mano, como si se tratara de un carnaval. En Semana Santa, la venta y consumo de alcohol y cerveza se dispara y convierte al malecón de Mazatlán en la cantina más grande de Sinaloa. A los miles de turistas se les sumarán a partir de mañana los locales que tomarán de asueto los días considerados como “más grandes” de esta Semana Santa. Jueves, viernes y sábado santos también las familias locales se sumarán a quienes abarrotan desde el pasado lunes las playas y el malecón de Mazatlán. Las autoridades de seguridad y vialidad están ya rebasadas porque no han logrado hasta hoy poner orden en las vialidades.

Cruceristas. Tres cruceros arribaron a Mazatlán. Los más de 15 mil turistas y tripulantes de esas embarcaciones llegaron para sumarse a los miles de visitantes que ya están desde hace días en el puerto. Los cruceros Discovery Princess, con 4 mil 598 turistas y pasajeros. El Norwegian Bliss, con 4 mil 783 pasajeros y tripulantes. Y el Carnival Panorama, con 6 mil 153 pasajeros y tripulantes. Este año ha resultado una buena temporada de cruceros turísticos.

RIP a reforma eléctrica. La iniciativa del presidente López Obrador ya huele a “occiso”. La “Ley Bartlett”, como se le conoce, unió a las bancadas de oposición a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y es que las expresiones de López Obrador de que su iniciativa tendría que ser aprobada así tal cual la envió. Lo que les dijo a sus diputados que no le cambiaran ni una sola coma. Calentó los ánimos. López Obrador no creyó a los diputados panistas, priistas, del MC y PRD que si no se le hacían cambios sustanciales a la iniciativa no pasaría. Y pues todo parece indicar que por más presiones que ha desatado el gobierno federal contra los legisladores de oposición y los “cañonazos” de billetes, todo indica que no pasará. Morena cambió de última hora la discusión y aprobación o rechazo de esa iniciativa para el próximo domingo. Tal vez veían una esperanza. Pero el mensaje del presidente el pasado martes prácticamente ya acepta que no pasará. Habló de un plan B. Y desató todo su coraje contra los diputados de oposición, a quienes calificó de traidores a la patria. Pues sí que está enojado. Y es que se le encimaron dos reveses. El de su consulta que ganó, pero al final salió perdiendo. Eso de festejar que los mexicanos decidieron que se quedara hasta el 2024, es de risa, pues el 2018 él fue elegido como presidente por seis años, que terminan en 2024. Los mexicanos en su mayoría decidieron: Terminas y te vas.

Vacunaran a menores 5 años y más. En otros países ya terminaron de vacunar a sus niños de 5 años en adelante. Y en México apenas lo están anunciando. Habrá que ver qué tanto tiempo habrá que seguir esperando para que nuestros niños sean protegidos con las vacunas contra el Covid-19. Así las cosas en nuestro país.

Nos vamos. A partir de hoy habrá descanso. Los días Jueves, Viernes y Sábado santos los dejaremos descansar. Cuídense todos. Y nos vemos y leemos en Semana de Pascua.