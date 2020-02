Mazatlán en el Top Ten. La transformación de Mazatlán. Y su oferta turística no solo de playa, sino también de cultura y atractivos naturales, lo colocaron en el pasado mes de enero dentro del Top Ten internacional del portal Finance Yahoo, experto en turismo. El único lugar de México considerado por este portal fue Mazatlán y lo sitúa como el mejor destino para el retiro. La lista publicada por el portal Finance Yahoo la encabeza Algarve, Portugal, seguido ni más ni menos que por Mazatlán, la única ciudad de México. El cofundador de Live and Invest Overseas, Lief Simón, es quien desglosa a detalle en The Final Round por qué las personas se mudan y buscan una mejor calidad de vida tras su jubilación. Ante tal reconocimiento, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, tienen suficientes motivos para sentirse satisfechos de la manera en que se están logrando objetivos que posicionan a Sinaloa, y particularmente a Mazatlán, en las grandes ligas del turismo internacional y nacional. Este reconocimiento llega en un buen momento, justo cuando Ordaz Coppel y Pérez Barros regresaron de España, donde sostuvieron una apretada agenda de trabajo y que permite adelantar la llegada de importantes firmas que vendrán a invertir tanto en Mazatlán como en Culiacán. El titular de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, está aplicado en darle seguimiento tanto a las negociaciones con las grandes firmas empresariales y a los nuevos proyectos en el estado. Tenemos mucho que presumir, recapituló Pérez Barros, un destino turístico como Mazatlán con el único centro histórico y el Faro Natural más grande del mundo.

Probable conflicto de intereses. La banda El Recodo y su director, Poncho Lizárraga, podrían estar incurriendo en un “conflicto” de intereses cuando salen en defensa del alcalde Luis Guillermo Benítez y la posibilidad de haber sido contratados por el Gobierno Municipal para viajar a España. Y es que uno de los hijos del alcalde es representante de la banda El Recodo. Yazid Benítez desde hace un buen tiempo labora para la banda El Recodo. Y pudo haber pesado para que fueran “contratados”. Habría que recordar que como promotor de eventos musicales, se le atribuyeron el año pasado algunos contratos de grupos que se presentaron en Mazatlán. Un dato para la síndica procuradora Elsa Bojórquez.

Competencia cerrada. Si el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, trae una disputa abierta contra medios de comunicación; el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no se quiere quedar atrás y ya la agarró ahora contra el periodista Mario Martini. Claro está que hay diferencias. Estrada Ferreiro no está peleado con su síndica procuradora. “El Químico”, sí. Y no solo eso, le ha creado un mal ambiente entre sus funcionarios y hasta con uno que otro portal, haciendo valer que para eso están los “convenios”. Con el pleito de “El Químico” contra la prensa y la síndica procuradora tampoco se quiere quedar atrás del alcalde de Ahome, Guillermo Chapman, a quien la síndica procuradora lo tiene demandado penalmente. Estos alcaldes y políticos no han entendido que ellos son “aves de paso” en sus respectivos cargos, mientras que los periodistas seguiremos aquí por siempre. Ellos se van y muchos por la puerta de atrás.