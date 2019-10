Mazatlán, en la mira. Con la presencia de alrededor de 200 tour operadores turísticos, Mazatlán se encamina a fortalecer su lugar como destino de moda. La Fiesta Amigos de Mazatlán, que año tras año se lleva a cabo, sirvió para conocer los programas de promoción y alcances que están permitiendo mantener una buena imagen como destino turístico. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, destacó que los programas de promoción y estrategias de publicidad han rendido buenos resultados. Citó que dos mil 120 agentes de viajes han recibido la presentación de los atractivos turísticos que ofrece no solo Mazatlán sino todo Sinaloa. La cobertura ha llegado no solo a los más importantes estados del país, sino que ha cubierto buena parte de los estados Unidos y Canadá. Aquí no se va a pasear. En cada acción de promoción hay citas con agentes de viajes y tour operadores que son quienes traen el turismo a nuestro estado y Mazatlán. Para la promoción turística en Estados Unidos y Canadá se han capacitado a mil 300 agentes que conforman toda una red de promoción permanente de nuestros atractivos turísticos. Mazatlán está en la mira de los mayoristas de las más importantes aerolíneas y cruceros de todo el Mundo, destacó Pérez Barros. Dos importantes resultados han sido el no solo mantener sino incrementar la frecuencia y número de cruceros turísticos que tocan a Mazatlán. En el caso de la empresa Disney Cruise, pasará de 4 viajes a Mazatlán a 30 para el 2021. Es decir, un incremento del mil 300 por ciento. Está acordado que la Convención Internacional de Florida-Caribbean Cruise Association tendrá como sede Mazatlán. Algo que históricamente no se había logrado. Y la joya de la corona es el proceso de mejoramiento que se está teniendo en la conectividad aérea, considerada como el Talón de Aquiles de Mazatlán. Mientras todo esto sucede, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, se pasea por distintos lugares del país disque promocionando al puerto.

El Químico y sus viajes injustificados. No lo decimos nosotros. Lo dijo la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, en la cara y directo al alcalde Luis Guillermo Benítez. “Hasta hoy no se han justificado sus viajes”. Bojórquez hizo uso de la palabra en la sesión de Cabildo realizada ayer. Ahí leyó un documento en el que señala que de febrero a la fecha, el alcalde ha realizado 33 días de viajes. Y pidió que se informe sobre los gastos que originaron esos viajes y los logros alcanzados que justifiquen haberlos hecho. En la administración municipal que encabeza el Químico, la demanda de que explique los gastos de esos 33 días de viajes, es por el principio de legalidad, honestidad y transparencia, contemplados en el artículo 39 fracción 18 de la Ley Municipal. Pidió a los regidores que se mantengan atentos a vigilar y cuidar los dineros del pueblo.

Funcionarios de medio turno. Lo comentamos porque lo escuchamos y lo vimos. El titular de deportes municipales Humberto Álvarez aseguró que él es servidor público “de 8 a 3 y media de la tarde”. Después de eso, él se dedica a ser narrador de juegos de beisbol en Megacable. Afirma que está autorizado por el alcalde. Y lo dice tan convencido de que es “funcionario con un horario”, que podría haber más de ese tipo en la administración municipal de Mazatlán. Deje usted si hay o no conflicto de interés. Estamos ante algo inédito.