Mazatlán, entre la ignorancia, el descrédito y la locura. En menos de un año las expectativas se fueron al caño. El cambio llegó a Mazatlán, pero de reversa. Luis Guillermo Benítez, a quien le gusta que le digan el Químico, no pasó un mes para mostrar su ignorancia. Acompañada de decisiones viscerales, llegó y le declaró la guerra a los empresarios. Su ambición personal y la de su pareja, Gabriela Peña Chico, lo han conducido al descrédito. Las denuncias de los abusos de poder, de los desvíos de dinero público, de nepotismo y agandalle, están documentadas en denuncias presentadas por la síndica procuradora Elsa Bojórquez. Y algunos de los exfuncionarios municipales que salieron de la actual administración han apuntado que el alcalde “no está bien de sus facultades mentales” y debería ser sometido a un estudio psiquiátrico. Y queriendo o no, el Químico ha dado elementos para que quienes piensan en locura abonen ese camino. Mira que declarar que el Estado no apoya a Mazatlán cuando es más que evidente el cúmulo de obras que se han realizado este y los dos años anteriores. Jamás Mazatlán había recibido tanto apoyo e inversión, además de promoción que ha permitido el arribo de grandes inversiones. ¡Hasta un ciego lo ve!. Y la nueva, ayer en un lamentable accidente, un trabajador del Departamento de Parques y Jardines murió al caerle una palmera cuando la estaban podando. ¿Y qué creen? el Químico culpó a la anterior administración y al anterior partido en el poder de ser los culpables. ¡Quéee!. Y para rematarla, por la noche de ayer intentan aclarar la declaración diciendo que no dijo lo que dijo. ¡Por favor!.

La otra cara. Hoy, en la Ciudad de México, Fernando Pucheta recibirá el reconocimiento Hayek International, que se otorga a lo más destacado en labores humanitarias del país. La labor realizada por Pucheta con la Fundación Una mano amiga fue valorada. Lo mismo el trabajo realizado en los últimos 27 años en el rescate de los jóvenes grafiteros. Ambos temas fueron valorados por la Fundación Hayek International, que cada año otorga esos reconocimientos. Mientras el Químico anda enredado en sus pleitos, locuras e incapacidad para gobernar, Pucheta recibe ese premio. Y no es por amarrar navajas.

Se les cayó el negocito. ¿Recuerdan que el alcalde quería pagar 300 millones?. También que aseguró que si no los pagaba, podría ir a la cárcel. Y además que ya no se podía hacer nada y culpó como siempre a las anteriores administraciones. Pues nos dicen que el Tribunal acordó un sobreseimiento del caso. Que quiere decir, que dejó todo en suspenso por falta de pruebas o por otra causa. Nos referimos al caso Nafta. Sí, ese que era el “robo del siglo” en contra del dinero del pueblo de Mazatlán y que el Químico estaba más que dispuesto a entregar. Habrá que esperar que se oficialice la resolución.

Lo que sí se oficializó. Los empresarios inmobiliarios, Carlos Escobar y Carlos Rivera, dieron a conocer ayer que oficialmente la Barra Mexicana Colegio de Abogados del país desconoció como miembros honorables a los licenciados David Álvarez y Daniel Tenorio, ambos integrantes del Despacho Álvarez y Asociados. El expediente 004/2018 da cuenta de ese acuerdo. Aunque ya con anteriores, ambos abogados hicieron pública su renuncia de la Barra.