Mazatlán es ya el segundo municipio de Sinaloa con mayor contagios de Covid-19

Mazatlán y el disparo de contagios. Mazatlán se colocó ayer como el segundo municipio de Sinaloa con mayor número de contagios. Para los escépticos, deberían de saber que ya Mazatlán rebasó al municipio de Ahome, que desde el principio de la pandemia se colocó en segundo sitio, superado por Culiacán, que sigue siendo una de las cinco ciudades del país con mayor número de contagios. Culiacán mantenía ayer 333 pacientes activos con coronavirus, en tanto que Mazatlán alcanzó los 70, seguido por Ahome, con 67. El disparo en el número de contagios está en su mayor punto en Sinaloa, que ayer alcanzó los mil 168, a los que se pueden sumar 563 personas que se encuentran como “sospechosas”. Ante este delicado escenario, se decidió “cerrar” los panteones y mantener la “ley seca” en todo el estado ante la cercanía de las festividades del día de las madres. El sabor amargo que dejó a su paso el día del niño provocó que el Gobierno decidiera el cierre de los panteones y prolongar la “ley seca”. Ayer mismo, el gobernador hizo entrega del nuevo hospital general recién construido a la Secretaría de la Defensa Nacional para su operación y atención a los enfermos de Covid-19. El gobernador sabe que se puede tornar la situación más crítica. Y no contar con más espacios para atender a los enfermos de Covid-19 resultará mortal para muchos que se contagien. Sinaloa, y directamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel, recibió el reconocimiento del presidente López Obrador y el compromiso de apoyar en estos momentos delicados.

“El Químico” no entiende. Cuando todos esperamos que el alcalde Luis Guillermo Benítez haya llegado al colmo de las barrabasadas, siempre él mismo se supera. Mira que el fin de semana pasada llamó a visitar El Quelite. Porque –dijo– está libre de virus. Como es posible que mientras a nacionalmente se está llamando a la población a mantenerse en casa. Que el Ayuntamiento mismo decidiera “cerrar” los panteones para evitar que la gente salga de sus casas, vaya a El Quelite y llame a todos a visitarlo. Ya no se sabe si es ignorancia o algo peor. Pero el alcalde, como químico que es, debería de conocer la gravedad de un contagio como el que estamos viviendo. Y que como autoridad debería ser el primero en respetar las disposiciones. Su actitud solo abona al descrédito que viene cargando, y lo peor, en estos momentos de pandemia, a la incertidumbre.

Por cierto. Trabajadores de Aseo y Limpia se manifestaron ayer en el Palacio Municipal. Encabezados por su dirigente, Jesús Osuna Lamarque, pidieron al presidente Luis Guillermo Benítez incentivo económicos ante los riesgos de salud que enfrentan en estos momentos de pandemia. Los representantes de los trabajadores se manifestaron en el evento que encabezó el alcalde en la explanada del palacio en la entrega de algunos unidades para diversas áreas del municipio. Ya desde el mes pasado habían planteado la necesidad de equipar con protección a los recolectores de basura y otorgar un incentivo económico. Pero hasta ayer el alcalde se ha negado a atenderlos personalmente. Osuna Lamarque dijo que los han escuchado algunos enviados del alcalde. Pero no ha habido respuesta. Horas después de la manifestación pacífica, el alcalde Luis Guillermo Benítez dijo que no cedería a ningún chantaje. La respuesta sorprendió a los dirigentes sindicales. ¿Cuál chantaje? En este, como en otros temas que los grupos y organizaciones plantean al alcalde, este agarra monte. Ya hasta hay quienes le dan la razón a exfuncionarios: “‘El Químico’ no está bien de la cabeza”.