Todo listo para la fiesta. Será hoy por la mañana cuando el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, haría pública la decisión de celebrar el Carnaval de Mazatlán del 24 de febrero al 1 de marzo, tal como se tenía programado. El anuncio se hará, si es que el mandatario tiene espacio en su agenda. No habrá reunión entre el gobernador y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pues ambos tienen compromisos, y según este último, no es necesario tanto protocolo. Y es que, al parecer, solo resta que Rocha Moya haga el anuncio oficial, pues en el puerto los preparativos van a toda marcha. Ayer, grupos de técnicos trabajaban en el montaje de escenarios al interior del estadio Teodoro Mariscal; en el Parque Central se instalaba ya una feria y en su cuenta de redes sociales, el director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, daba adelantos sobre la construcción de las carrozas reales. Al mismo tiempo, la página oficial de la gira Hecho en México 2022, del cantante Alejandro Fernández, hacía oficial el concierto en Mazatlán el sábado 26 de febrero, en el Carnaval Internacional de Mazatlán.

Cuota cara. Por cierto, Mazatlán está próximo a las mil 600 defunciones por complicaciones relacionadas con el Covid-19. Ayer se reportaron tres nuevos decesos por esas causas, lo que demuestra que pese a la baja paulatina de nuevos contagios y el avance de los programas para la inmunización de la población, la pandemia no ha dejado de representar un riesgo para la salud pública. Durante las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 87 nuevos contagios, con lo que sumaban 204 casos activos en el puerto. No obstante, eran más los casos sospechosos:499 solo en el municipio.

Cifras complicadas. Cuando aún no era secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, criticaba los informes que sobre el avance de la pandemia por Covid-19 publicaba el Gobierno del Estado. Advertía que las cifras no reflejaban la gravedad de la situación epidemiológica de la entidad. Ahora que está en el cargo, los informes cada día se vuelven más complicados de ser interpretados. Y es que ahora, la Secretaría de Salud anuncia los nuevos casos activos reportados por las clínicas y hospitales públicos. En la lista desglosa las cifras que entregan las clínicas particulares. De tal forma, ayer reportó 831 casos nuevos de Covid-19 en toda la entidad. Y en otro rubro incluye 232 casos nuevos de laboratorios privados. “La Secretaría de Salud reportó en estos días 23 mil 290 casos nuevos. Si sumamos la omisión comentada (del 20 de enero al 16 de febrero, en el estado de Sinaloa, por solo dos laboratorios privados en el estado, se han realizado 57 mil 548 pruebas para diagnóstico de Covid-19 y no se reportan a la Plataforma Sisver), la cifra real es 45 mil 674”, refiere el documento publicado por la dependencia.

Visita de líder. Quien estará hoy en Mazatlán es el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Viene a la toma de protesta de los Comités de la Defensa del Voto, un evento que se realizará en el centro de convenciones, con la participación de la militancia morenista. Luego, el líder morenista viajará a Culiacán para estar en un acto organizado por la diputada Merary Villegas, sobre la reforma energética. El anuncio de la visita la hizo el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien se encargará de recibir y acompañar a Delgado Carrillo durante su permanencia en Mazatlán.