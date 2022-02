Mazatlán ha rebasado las mil 600 muertes por Covid-19

audima

Un recordatorio. Ayer, Mazatlán rebasó las mil 600 defunciones por covid-19. Son mil 601 los ciudadanos muertos por complicaciones relacionadas con la pandemia, el acumulado que ayer reportó la Secretaría de Salud. Tres defunciones durante las últimas 24 horas, solo en Mazatlán; 24 en todo el estado. Eso equivale a que cada hora, un sinaloense muere debido a esa enfermedad. Las cifras son, para muchos, muestra de la letal amenaza que aún representa el covid-19 para la salud pública. Ese es el panorama epidemiológico que a partir de mañana enmarcará el carnaval, la celebración más multitudinaria de la entidad, autorizada por el Gobierno del Estado, muy a pesar de las advertencias hechas por el sector salud. El último carnaval, celebrado en el 2020, pocos días antes de que llegara la pandemia, convocó a 1.6 millones de participantes. Durante los seis días de fiesta, en la zona de baile de Olas Altas confluyeron 1.3 millones de personas. Ahora, el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres asegura que pondrán topes de acceso. Habrá que ver cómo resulta.

Pedirán cuentas. Ayer, estuvo en Mazatlán, Sergio Torres, líder estatal del partido Movimiento Ciudadano. Vino a decir lo que ya había anunciado en Culiacán: que solicitarán la rendición de cuentas una vez que pasen los días de carnaval en Mazatlán. Durante una rueda de prensa, hizo responsable al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sobre los efectos que pudiera generar la fiesta masiva en la salud pública de Sinaloa. De paso, dio el espaldarazo al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Dijo que el gobernador no quiso escuchar las advertencias que, en materia de salud, argumentó Cuen para que no se autorizara la fiesta. Lo que no dijo Sergio Cruz es si el partido promoverá un juicio político en contra de los funcionarios involucrados en la organización del carnaval, por delitos de omisión en materia de salud pública. Eso sería llevar sus críticas a la acción.

Balconeados. Un video exhibido en redes sociales dejó al descubierto el modus operandi de algunos agentes de Tránsito en Mazatlán. Lo sucedido no fue cosa menor. Un intrépido conductor circuló por la banqueta del malecón y luego pasó a la ciclovía, para después ser interceptado por dos agentes viales que le seguían la huella en motocicleta. Sin embargo, al parecer no procedieron conforme lo marca la Ley de Tránsito y dejaron ir a los ocupantes en el vehículo, presuntamente después de recibir un soborno o, como coloquialmente se dice, una ‘mordida’. Este caso hubiera pasado inadvertido si no fuera por un ciudadano que videograbó la osadía del conductor. Cuando los jefes se dieron cuenta, auto y ocupantes habían puesto tierra de por medio. El secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, argumentó que sus muchachitos fueron arrestados y están bajo un procedimiento administrativo.

Denuncia ciudadana. El delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez, debería de realizar sus operativos por la tarde-noche para recoger la opinión de la ciudadanía sobre el trato que le brindan los choferes del transporte público. A esta redacción llegó una queja en contra del operador del camión Águilas del Pacífico, con número 15483, ruta Hogar del Pescador, quien la tarde del lunes brindó un mal trato a un estudiante que iba a bordo. Los ciudadanos denunciaron también que el chofer no respetó el aforo de pasajeros, mucho menos los protocolos sanitarios que tanto ha pregonado el Capi González y que los transportistas deberían de cumplir. Así la actuación de algunos conductores del transporte público que, lejos de ser educados con los usuarios, se comportan como unas fieras.