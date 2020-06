Mazatlán se ha convertido en en el epicentro de mayor contagio de Covid-19

Punto álgido. Mazatlán se ha convertido en los últimos días en el epicentro de mayor contagio de Covid-19 en la entidad. Tan solo ayer, la Secretaría de Salud reportó más casos nuevos en el puerto (14), que en Culiacán (12). Y así ha sido por varios días.

A Mazatlán solo le restan 23 casos para alcanzar los 105 que hasta ayer reportaba la capital del estado. Solo lo supera Ahome, que suma 80 casos confirmados. En esa situación se encuentran Mazatlán y el resto del estado en momentos en el que el Gobierno Federal da por terminada la política de aislamiento social e inicia los procesos para la recuperación económica y la nueva realidad.

Se va a necesitar mucha participación por parte de los ciudadanos y conciencia para evitar que un relajamiento de los protocolos preventivos derive en un repunte de contagios de Covid-19, y por ende, mayor número de muertes en la entidad.

La historia se repite. El polémico y problemático conflicto entre los legisladores locales por la votación de las cuentas públicas es algo que no se puede olvidar. Una interpretación de ley, combinada con intereses políticos, nunca había sido tan peleada.

Con un respiro profundo y de alivio, muchos pensaban que este pleito ya no estaría presenten en la siguiente discusión de cuentas públicas de este año. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 no dejó de otra más que no reformar las leyes y dejar las mismas lagunas que fueron motivo de conflicto en el año anterior.

El 31 de julio es el último día para votar las cuentas públicas. Prepárense para el pleito del año. O tal vez no, porque ahora los diputados de Morena, quienes fueron los revoltosos, tienen que aprobar las cuentas de alcaldes de su mismo bando.

Sin apoyo. Han sido reiteradas las peticiones que han hecho empresarios y políticos para el apoyo del Gobierno a pequeñas y medianas empresas, pero no han tenido respuesta. Aún no hay claridad de lo que será la reincorporación de muchos de los sectores.

Las empresas no generan ingresos y, eventualmente, se verán obligadas a reabrir sin prácticamente nada de recursos para el pago a empleados y servicios de luz y agua, sin mencionar de estos últimos las elevadas tarifas que han llegado a pesar de no hacerse uso de ellos.

No es claro de qué manera esperan los Gobiernos federal y estatal que la reactivación funcione, teniendo a las Mipymes en serios aprietos para sobrevivir esta contingencia. Pues, en lugar de ayudarlos, los Gobiernos parece que les estorba y les perjudica más.

Desprotegidos. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ha declarado varias veces que confía en los sinaloenses y en su buen comportamiento para ayudar a frenar los contagios de coronavirus en el estado, que son bastante altos. Tal parece que es tanto lo que confía en la gente, que se ha atrevido a andar sin cubrebocas en espacios con mucha gente a su alrededor.

El gobernador espera que las personas tomen las medidas precautorias, pero todavía hay muchos que no creen en la realidad de lo que ocurre en Sinaloa, y el ver a funcionarios como él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apenas recientemente aceptó usar cubrebocas, no ayuda a que estos abran los ojos.

Habrá que ver también los resultados de las pruebas de Covid-19 en estos, pues en la administración de Ordaz ya son muchos los contagios que se han conocido, y nada nos hace creer que él mismo esté exento de adquirir la enfermedad.

Falta mucha información. Siguen presentándose muchas desapariciones de menores de edad, las cuales han activado la Alerta Ámber. Mientras en la población se empieza a generar sicosis, la Fiscalía General de Justicia del Estado hace lo que mejor sabe hacer: callar.

Y es que son tan incapaces las autoridades de esta dependencia de salir a informar lo que está pasando. El fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, no ha realizado ni conferencias a través de redes. Lo que ha caracterizado el mandato de este fiscal ha sido eso: callar, y únicamente dar la información que a ellos les conviene o ayuda a figurar.