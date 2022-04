Mazatlán se macha de rojo durante el periodo de vacaciones

audima

Las manchas en la imagen turística. Claro que Mazatlán va necesitar de una estrategia de publicidad para lavar la imagen de destino seguro y familiar que se manchó durante el periodo vacacional que hoy termina. Tanto la Semana Santa como la Semana de Pascua terminaron con saldos negativos en materia de seguridad. Eso, por muchos argumentos que dé el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; como el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. Ambos funcionarios deben de estar en estos momentos planeando alguna argumentación para sacudirse los cuestionamientos sobre este reprochable resultado. Y es que también ambos se han mostrado insensibles ante los hechos que durante ambas semanas cimbraron a los mazatlecos y aún los mantiene preocupados. Primero está la desaparición de tres jóvenes regiomontanos desaparecidos durante el Domingo de Resurrección. Todavía hasta ayer, el presidente municipal decía desconocer los pormenores de ese tema. Luego, está el homicidio de un motociclista la noche del viernes pasado en pleno malecón. Eso sin mencionar la muerte de otro motociclistas en un accidente vial y al menos siete accidentes graves más. ¿Se atreverán a decir los funcionarios que fue un saldo blanco?

Orden de arriba. Como si los hechos violentos no hubiesen sido suficientes por sí mismos para afectar la imagen turística de Mazatlán, ahí estuvieron los malos elementos de la Policía Municipal (no todos, hay que admitirlos), quienes no aguantaron la tentación de aprovechar la oportunidad de sacar provecho de la afluencia masiva de vacacionistas. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, debió de ordenar suspender la implementación de retenes, debido a la gran cantidad de quejas por actos de extorsión y maltrato. Desde el inicio del periodo vacacional, abundaron las quejas por “mordidas”, moches o como le quieran llamar, por parte de agentes preventivos, tránsitos y hasta policías turísticos.

A propósito de turismo. Aún no termina abril, pero el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ya anunció que en agosto se va de viaje a Madrid. El munícipe planea participar en algunos eventos de promoción que prepara la embajada de México en España, ahora que el titular es el también mazatleco y exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Ya el año pasado, el presidente municipal se quedó molesto porque no pudo viajar a la Feria Internacional de Turismo, debido a la pandemia de Covid-19. El anuncio generó algunas críticas para el polémico presidente municipal, ya que se le vio de fiesta durante los tres días que duró la Semana de la Moto 2022. Por las redes sociales se hizo circular un video en el que se le ve bailando sobre el escenario y cantando canciones de rock, mientras en las calles del puerto aumentaba el número de accidentes e incidentes fatales que aún mantienen conmocionados a los mazatlecos.

Ayuntamiento, en cobro. La administración que encabeza Blanca Estela García en Escuinapa, dio un ultimátum a Fonatur. La dependencia federal tiene un mes como plazo para saldar el adeudo de impuestos correspondientes a 36 inmuebles del CIP Teacapán-Playa Espíritu, que ya rifó la Federación a través de la Lotería Nacional. Solo de esta forma el Ayuntamiento condonará las multas y recargos. Son 7 millones de pesos el adeudo.