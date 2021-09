Mazatlán suma más de 10 días sin agua, la gente lo sufre y Jumapam pide esperar

Viene AMLO a Mazatlán. En lo que será la gira de despedida a estados con gobernadores priistas, tocará a Sinaloa una visita de López Obrador este próximo fin de semana, ya como el adiós del primer mandatario al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Originalmente sería el sábado 11 de septiembre pero se adelantó y será este viernes 10 cuando López Obrador haga una supervisión de las presas Picachos, en el municipio de Mazatlán, y la Santa María, en el municipio de Rosario.

El compromiso del Gobierno federal siempre ha sido el de sacar adelante estas obras. En la Picachos, toda la infraestructura de riego; y en la Santa María, la misma presa.

Pudiera esta reunión ser también para tratar una posible incorporación de Quirino Ordaz Coppel al Gobierno de López Obrador, pues es algo que se ha mencionado como una posibilidad, aunque el mandatario estatal ya ha dicho que sus intenciones están en atender sus negocios en Mazatlán.

Lea: Atiende Órgano Interno de Control de Mazatlán 500 denuncias en 3 años



Desesperación. Tras más de 10 días sin agua, vecinos de la colonia Juárez no aguantaron más y optaron por bloquear vialidades para exigir que el Gobierno municipal, pero específicamente la Jumapam, les ayudaran con pipas, pues aunque la autoridad reporta que las reparaciones en el sistema de agua potable avanzan, a ellos no les ha llegado una sola gota desde el paso del huracán Nora.

Del Gobierno municipal les contestaron que sí les llevarían el líquido, pues se trata de algo que se está haciendo en varios puntos de la ciudad y antier se hizo de manera generalizada con sitios con personas vulnerables. Si la situación del agua no se restablece para este jueves o viernes, como ha prometido la Jumapam, las cosas irán empeorando y seguramente también se podrían detonar las protestas.

En redes sociales circularon imágenes de personas sacando agua sucia de los registros de una empresa telefónica, también en la colonia Juárez, de ese nivel pues, es la desesperación de muchos ciudadanos por el vital líquido.

Lea: Lenta la integración de clases presenciales en pubelos de Mazatlán

Al final, cuando esta pesadilla del agua pase, tendremos los ciudadanos que aprender a cuidar más este recurso, pero la Jumapam debe igualmente trabajar en alternativas a futuro, para que cuando cosas como estas ocurran, la situación no se salga de control, como pasa actualmente.

¿Exceso de confianza? El alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, indicó que gracias al semáforo amarillo y al descenso de casos de covid-19 que se han ido dando en el municipio, se podría ir avanzando a una mayor normalidad. Ello implicaría elevar la afluencia de restaurantes así como abrir los espacios deportivos sin mayores restricciones.

Como médico de profesión, el alcalde indica que la reducción de casos positivos es real, que la tercera ola está a la baja y acepta que una cuarta epidemia de no vacunados es posible, en especial a no vacunados (menores de 18 años), por lo cual, bajar el nivel de las restricciones no deberá significar un relajamiento total y en ello llevará mucha responsabilidad el Ayuntamiento.

Ignorados. Antier por la noche, una persona en situación de calle y de la tercera edad fue atropellada, muriendo en el acto. Quien conducía el vehículo que le impactó y causó la muerte no se detuvo. Por ser en la avenida Internacional, seguramente la velocidad era alta.

Por desgracia, el destino de esta persona podría ser el de muchas otras que, en iguales circunstancias, circulan por la ciudad, sin que parezcan importarle a ninguna dependencia gubernamental.

Otros casos de personas que vivían en la calle y el mundo de las drogas sí tuvieron atención y se recuperaron, como el joven Alfonso, que se hizo muy popular en redes sociales. Se debe hacer el intento de rescatar a más personas. Debe ser una política de Estado, por elemental humanidad, el ayudarles.

Para más información, sigue la seccion Mazatlán.