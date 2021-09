Mazatlán, un idilio de paz... al menos en el imaginario policial

Sin novedad, mi comandante. Con la novedad de que Mazatlán está tranquilo. En el puerto no pasa nada. La ciudadanía vive en armonía y se pasea de un lado a otro sin el temor de ser asaltada en la calle. No, aquí no pasa eso, y si llegara a pasar, los policías al mando del comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola acuden y atrapan al ladrón. Así de bonito se vive en Mazatlán, al menos en el imaginario del jefe policial, quien desestima la balacera registrada en avenida La Marina e Insurgentes, y el 'infierno' que vivieron vecinos de la colonia Sánchez Celis la madrugada del pasado jueves. Pero no pasa nada, tan es así, que la corporación al mando del comandante Alfaro no registró reportes de robo el pasado fin de semana. Al menos fue lo que dijo cuando reporteros le cuestionaron sobre la incidencia de este delito en el puerto y la iniciativa de vecinos en varios sectores por contratar seguridad privada y formar comités de vigilancia para frenar el robo en sus hogares ante la incompetencia de la autoridad policial. "Hasta ahorita no hay reportes de robo", dijo en la entrevista. Pues todos a vivir a gusto en este Mazatlán que es visto desde dos perspectivas: la de un jefe policial que se rodea de guaruras, y la del ciudadano que sufre el desdén de la autoridad y el embate de los delincuentes.

Aún con la esperanza. El proyecto megaturístico del CIP Teacapán, Playa Espíritu, no está desahuciado. Al menos no en el ánimo de algunos empresarios y promotores turísticos de ese municipio. Y como prueba, una comitiva logró acercarse al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en la reciente visita que este realizó a la zona de obra de la presa Santa María, en Rosario. Ahí le entregaron un documento en los que un grupo de empresarios le solicitan no desechar el megaproyecto. De viva voz le solicitaron al mandatario que por lo menos no rife el desarrollo de la zona principal del Centro Integralmente Planeado, al cual ya se le ha invertido mil 400 millones de pesos. El encuentro no fue formal y según se ve en un video difundido a través de las redes sociales, al mandatario el país se le ve un tanto desconcertado ante la petición de los empresarios. Ante la insistencia a López Obrador, se le escucha decir que analizará el tema. Por parte de los integrantes del Codesin, se han pronunciado por rescatar el proyecto del CIP Teacapán Playa Espíritu, para lo cual planean realizar una gestión activa y decisiva ante el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para que este encabece el diálogo ante el presidente de la república. Como recordarán, Andrés Manuel López Obrador anunció que los terrenos y la infraestructura de servicios que ya cuenta el proyecto, serán rifados.

Una obra sin fin. A propósito de proyectos fallidos, Escuinapa tiene otro proyecto de obra que parece no tener fin: la regeneración de la zona gastronómica del mercado municipal. Los trabajos iniciaron en agosto del 2018 y a poco más de tres años, aun no es inaugurada. Eso sí, en la entrada al inmueble ya se instaló una placa que consigna la entrega de la obra en agosto del 2020. La administración municipal ya advirtió que el proyecto estará terminado hasta después de iniciar el próximo gobierno municipal. Hay que recordar que los locatarios del área gastronómica del mercado se negaban al proyecto pues temían que los trabajos se prolongaran por muchos meses. El tiempo les ha dado la razón.

Falsas esperanzas. A mes y medio de que el presidente Andrés Manuel realizara desde esta ciudad la tradicional mañanera y ahí se comprometiera a que atenderían el caso de la Omar Ulises Arcos, el joven de 23 años que, en busca de un mejor futuro, intentaba cruzar a Estados Unidos, pero en el trayecto fue baleado por militares y además lo inculparon de portar arma de uso exclusivo del Ejército, todo fue un espejismo, pues no solo no le han ayudado, sino que han intentado en varias ocasiones desalojar a su mamá de la explanada del Zócalo, en la Ciudad de México, donde ya tiene varios meses buscando ser atendida personalmente por el mandatario federal, el mismo que en campaña atendía a todos.