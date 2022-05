Mazatlecos, hartos por la inseguridad

audima

¡Ya basta! Es la palabra que refleja el hartazgo de una sociedad temerosa por los sucesos de violencia que están ocurriendo en Mazatlán en las últimas semanas. Las desapariciones forzadas de jóvenes y adultos, algunos con profesión, han sembrado en la población el temor de salir a la calle, o incluso, estar en su casa, dado que hay casos, como el del trabajador de la Sepyc, que fue privado de su libertad cuando se encontraba en su vivienda, frente a su hijo menor de edad. De este hecho, se ha dicho que los delincuentes duraron dos horas para ingresar, tiempo en que ninguna autoridad policial o militar llegó en auxilio de Fausto Isaac Pardo Perla, de 40 años. En este contexto, tal parece que la estrategia de seguridad que implementan los gobiernos municipal, estatal y federal está fallando, y lejos de garantizar la tranquilidad a los ciudadanos, la percepción de inseguridad aumenta cada día.

Problemática nacional. En un día en que México superó la cifra de las 100 mil personas en calidad de desaparecidas, se realizó una manifestación en el malecón de Mazatlán para exigir que se localice con vida a Fausto Isaac Pardo Perla, quien fue privado de su libertad por hombres armados el pasado 13 de mayo del interior de su casa, en el fraccionamiento Villa Satélite. Familiares y amigos del trabajador de la educación están consternados por lo sucedido y exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno que lo encuentren. La ciudad de Mazatlán no está exenta de este flagelo, pues en los últimos meses se han documentado desapariciones forzadas de ciudadanos mazatlecos y de personas que llegaron al puerto en calidad de turistas. Organizaciones no gubernamentales exigen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que defina una verdadera política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones.

Al banquillo. Este martes, los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán rendirán cuentas al cuerpo de regidores y a través de una transmisión en vivo, explicarán a la ciudadanía las razones que llevaron a la compra por asignación directa de lámparas por un costo de más de 400 millones de pesos. El regidor del PAN, Martín Pérez, señaló que es demasiado dinero para destinarlo en la compra de luminarias, por lo que se pronunció en revocar el contrato y buscar otras alternativas más económicas.



Meten el dedo a la fiesta. Entre los escuinapenses crece la versión de que la Reina Infantil de las Fiestas del Mar de Las Cabras fue designada por dedazo y no por elección. Trascendió que la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez mantuvo oculta la asignación de la soberana infantil durante meses, ya que por todos es sabido los compromisos políticos que adquirió con uno de los líderes del PAS en Escuinapa, a quien no le dio puesto público en su administración, pero sí el compromiso de que su nieta Isabela sería la reina infantil de la máxima fiesta de los escuinapenses. Por ello lo mantuvo en secreto, no se convocó a elección y el pasado sábado, durante la elección de la reina, se anunció a la infante que obtendrá estos atributos reales.