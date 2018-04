Me acusan de vetar a Valenzuela y Galarraga

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Hoy y mañana son Días del Correo.- “El pasatiempo nacional en Tahití es el sexo… Y nosotros de tontos, escogimos al beisbol”… Yogi Berra.-Justino Portuondo, de Caracas, protesta..: “Ya lo de usted es inaguantable, no sé cómo lo mantienen en el periódico todos los días, si es un antivenezolano y antimexicano. Consiguió que no llegaran al Hall de la Fama de Cooperstown, figuras tan valiosas como Andrés Galarraga, Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla y Johán Santana. Y ahora tiene bajo su mira, nada menos que a Omar Vizquel y a José Altuve, de quienes ha dicho no tienen con qué llegar al Hall de la Fama”.Amigo Tino…: Se te olvidó que hice campaña entre los electores por Juan Marichal, Luis Aparicio y David Concepción, quien fue candidato durante 15 años, pero no elegido. Para lograr votos se requieren argumentos, hechos, pruebas. Lamentablemente cinco de los seis que nombraste, no tienen eso, según mi opinión, y Altuve va bien en la vía, pero nada más. Amanecerá y veremos. ¡Ah! Gracias por tu cariñoso e-mail.Silvano León O., de Valencia, pregunta…: “¿Cuáles son los factores que consideran los electores para votar por un candidato al Hall de la Fama de Cooperstown? Usted ha escrito que los números no son determinantes”.Amigo Van…: Debe haber tenido no menos de 10 buenas temporadas, ya eso son números; haber aportado con su entrega para mejorar al beisbol como deporte y como espectáculo, es importante haber sido líder de su o sus equipos. Caso Luis Aparicio. Si los números fueran suficientes, no haríamos falta los electores y habrían elevado a Ed Cicotte, Joe (Shoeless) Jackson, Dave Kingman, José Canseco, Barry Bonds, Mark McGüire, Rafael Palmeiro, Sammy Sosa, and Co. Igual que Phil Rizzuto y Pee Wee Reese, elegidos por los veteranos.Iván Solís C., de Hermosillo, pregunta…: “¿Será elegido Derek Jeter por unanimidad en 2020 para el Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Vano…: Difícilmente, aunque lo merece; pero, hay electores que consideran nadie debe serlo.Héctor E. Fernández R., de Hermosillo, se desborda en amabilidades…: Sinceras felicitaciones por su columna, que leo diariamente en El Imparcial. Para un servidor, que ama profundamente al beisbol, es maravilloso poder leerlo al amanecer. Nunca pensé conocer tantas anécdotas. Que Dios, Nuestro Señor, le dé salud y mucha vida”.Roger A. Méndez C., de Maracay, pregunta..: “¿Cuál materia te hubiera gustado enseñar de haber sido profesor de periodismo?”.Amigo Yoyo…: Primeramente, ser profesor hubiera sido una enorme dicha. Y desde luego, me hubiera gustado dar clases acerca del abandonado periodismo deportivo.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.