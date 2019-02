Me canso, ganso; frijol con gorgojo, y mi pecho no es bodega

Soñar no cuesta nada. Nunca es tarde para empezar un proyecto. La vida está llena de desafíos, y enfrentarlos es lo bueno.

Los gansos a quienes también llamamos ánsar, son aves de gran tamaño que en el invierno emigran desde las heladas tierras de Canadá en búsqueda de alimentos y mejores climas, parte de cuyas parvadas escogen las costas de Sinaloa para asentarse por una corta temporada.

Recorren largas distancias en las que se enfrentan al hambre y la sed, además de la depredación y de las inclemencias climáticas, siempre bajo la guía de un líder, el cual se va relevando a determinado tiempo.

Son gansos que sí se cansan, pero el viaje debe continuar, y después de algún tiempo emprenden el retorno a su hábitat.

Quizá nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se cree un ganso, por eso adoptó la frase de Tin Tan de me canso, ganso, lo cual significa que sí se puede, o que me dura la basura, o de otro modo dicho: soy el líder y encabezo el vuelo.

El caso es que AMLO se ha distinguido por hacer suyas muchas frases coloquiales, además de la del ganso: “Cállate, chachalaca”, “Ricky Riquín Canallín”, “ni chavismo ni trumpismo; sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo”; “andan entregado despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos”.

Y acá en Sinaloa en su pasada gira elogió al gobernador Quirino Ordaz Coppel: “Él es un buen gobernante, un hombre responsable; y si no les gusta, no me importa, yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”. ¡Qué golpe tan duro!