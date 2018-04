Me gusta una final entre Guadalajara y América

Los dos clubes más importantes y populares de México, las Chivas del Guadalajara y Águilas de América van por su pase a la final de la Liga de Campeones de Concacaf y sinceramente deseamos que ambos ganen, para que protagonicen la final que millones de mexicanos desean.En el papel, la situación luce supuestamente más a modo para las Chivas que se miden en su casa a los Red Bulls de Nueva York con una ventaja de 1-0; sin embargo, la aduana no se presenta nada sencilla para los dirigidos por Matías Almeyda.El panorama es menos halagador para los emplumados del América, ya que llegan en desventaja de dos goles y necesitan la misma diferencia para avanzar a la batalla titular, pero está visto que Toronto es un hueso duro de roer y la única ventaja para los pupilos de Miguel Herrera es que juegan en la cancha del estadio Azteca.Pero en términos generales se trata de dos duelos muy interesantes para los cuadros mexicanos, ya que mientras uno buscará sostener o aumentar su ventaja, el otro intentará dar la gran remontada ante uno de los cuadros más poderosos de la MLS.Sin duda, para el América se trata de su examen de lujo, ya que lleva un buen paso en la liga, mucho mejor que el de las Águilas, y su plantel luce muy completo en todas sus líneas. Y es ahí, donde el odiado rival deportivo del Guadalajara debe mostrar su grandeza.Ya si las Chivas logran superar la aduana de los Red Bulls todo será ganancia para ellos, luego de tan pésima temporada en el torneo casero.Amigos y familiares de Luciano “Chachano” Angulo se reunieron en días pasados en la isla de Talaxiste, para recordarlo al cumplirse su quinto aniversario de su lamentable partida. Dicho lugar era uno de los preferidos del finado futbolista para practicar la pesca.Cabe mencionar que el Chachano fue uno de los principales promotores para dar paso a la convivencia deportiva entre los equipos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Tijuana, ya que en aquella ciudad fronteriza Luciano tenía un negocio de la prestigiada cadena de Mariscos Los Arcos.Además, cada fin de año colaboraba de manera desinteresada para la celebración de los juegos del recuerdo de la UAS, motivo por el cual se le instituyó su nombre.Es que la directiva de la Liga de la Careada de los Jueves les hace a cada uno sus integrantes, en el sentido de que tienen de límite hasta la primera vuelta para entregar sus electrocardiogramas, ya que todo aquel que no cumpla con dicha medida médica será inhabilitado para el segundo giro. El circuito ya realiza gestiones con las autoridades para que proporcionen dicho servicio, y los que no asistan se lo hagan de manera particular. Todo esto va en pro de los propios futbolistas.